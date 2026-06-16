Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών: Συναντήσεις με Ανδριανό και Ζέρβα για τα αρδευτικά έργα

Σειρά συναντήσεων είχαν χθες ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Βαγγέλης Κοροβίλας και ο δικηγόρος Νίκος Νικολακόπουλος, με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό και με την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το σύλλογο, “συζητήθηκε η εξέλιξη του έργου υλοποίησης του αρδευτικού δικτύου αξιοποίησης του φράγματος της λεκάνης του Φιλιατρινού ποταμού – Τεχνητή Λίμνη Χριστιανούπολης και τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου”.

Οπως τονίζεται, “ενημερώθηκαν από την κα. Ζέρβα για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44475/20.2.2026 απόφαση συνέχισης του έργου, τον αρδευτικό σκοπό του φράγματος για την πεδιάδα των Φιλιατρών και το στάδιο εξέλιξης αυτού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κυρία Γενική Γραμματέα το έργο βρίσκεται σε τελικό στάδιο, καθώς αναμένεται εντός του καλοκαιριού η ολοκλήρωση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ακόμη και εντός του Φθινοπώρου 2026, οπότε και θα ακολουθήσει η έναρξη κατασκευής του αρδευτικού δικτύου. Κατά τη συνάντησή τους με τον κ. Ανδριανό ενημερώθηκαν για την εξέλιξη του έργου και τις ενέργειες του Υπουργείου. Ο ίδιος δε δεσμεύτηκε να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για την τάχιστη εξέλιξη του έργου, δεσμεύτηκε για τον αρδευτικό και μόνον σκοπό του φράγματος και αποδέχθηκε την πρόταση για επίσκεψη στην Τριφυλία”.

Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα και ανησυχίες που απασχολούν τους αγρότες στην Τριφυλία και δόθηκαν οι αντίστοιχες απαντήσεις. Παράλληλα συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν του αγρότες των Φιλιατρών, τις τιμές των προϊόντων, το κόστος παραγωγής και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών προσκάλεσε τον κ. υφυπουργό και την κα. Γενική Γραμματέα να επισκεφθούν τα Φιλιατρά και τις καλλιέργειες, να προβούν σε αυτοψία του φράγματος, να συζητήσουν με τους αγρότες τα προβλήματα καλλιέργειας και να διαπιστώσουν την δυναμική της περιοχή μας στον αγροτικό τομέα.