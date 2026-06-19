Μεσσηνία: Παρουσίαση μελέτης για επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια

Η μελέτη «Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στις Ελαιοκαλλιέργειες της Μεσσηνίας» θα παρουσιαστεί την Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Στόχος της μελέτης η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και την Ένωση Μεσσηνίας, είναι η καταγραφή και ανάδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς και οικονομικούς πυλώνες της Μεσσηνίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιάσουν η καθηγήτρια Κλιματολογίας του ΑΠΘ Χριστίνα Αναγνωστοπούλου και ο γεωπόνος, επικεφαλής του Innovation Hub της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Ηλίας Κάλφας. Οι δύο επιστήμονες θα αναφερθούν στις επιπτώσεις που καταγράφονται στην καλλιέργεια της ελιάς και στις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες κλιματικές συνθήκες για τον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση φιλοδοξεί να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο για την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και να αναδείξει την ανάγκη σχεδιασμού στοχευμένων δράσεων για τη θωράκιση της ελαιοκαλλιέργειας και του πρωτογενούς τομέα της Μεσσηνίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.