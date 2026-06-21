Προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην Τριφυλία

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 ατόμων προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές της ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Αφορά 1 θέση μέχρι 60 ημερομίσθια και μίας θέση μέχρι 34 ημερομίσθια για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Οι ειδικότητα και για τις δύο θέσεις είναι ΥΕ Εργατοτεχνιτών (εργάτες αποθήκης).

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από χθες 17 του μηνός μέχρι και τις 22 του μήνα και ώρα 4 μ.μ. στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 29 Κυπαρισσία (τηλέφωνο επικοινωνίας 2761361508).

Κ.Μπ.