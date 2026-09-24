Καλή η φετινή παραγωγή σύκων στη Μεσσηνία - Ενώ έχουν ξεκινήσει εξαγωγές προς ΗΠΑ και Καναδά

Καλή παραγωγή με καλή ποιότητα είναι η φετινή για τα σύκα της Μεσσηνίας, αν και οι τελευταίες βροχές προκάλεσαν ζημιές και τελικά δεν θα υπάρχει η αύξηση των ποσοτήτων που αναμενόταν. Εξαγωγές έχουν ξεκινήσει προς ΗΠΑ και Καναδά και συσκευάζονται σύκα για να εξαχθούν σε χώρες της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Συκικής Παναγιώτης Παπαγεωργίου και ο ιδιώτης – εξαγωγέας Γιώργος Γκούμας επισημαίνουν ότι δεν υλοποιήθηκε κάποιο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της συκοκαλλιέργειας, παρά τις υποσχέσεις.

Ο κ. Γκούμας σημειώνει ότι οι ιδιώτες – εξαγωγείς που αύξησαν την τιμή από το 2024, έδωσαν κίνητρο για να συνεχίσουν την καλλιέργεια που πήγαινε για εγκατάλειψη και αντιδρά στο γεγονός πως τιμές δεν έχουν καθοριστεί επίσημα και οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν την τιμή που δίνουν το προΐόν τους.

Ο κ. Παπαγεωργίου εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και ζητεί να γίνουν έργα άρδευσης, να ενισχυθούν οι νέοι αγρότες για να μείνουν στα χωριά και να αλλάξει ο τρόπος ενίσχυσης.

Αναλυτικά:

Ο πρόεδρος της Συκικής Παναγιώτης Παπαγεωργίου ανέφερε ότι είναι καλή η παραγωγή και η ποιότητα, ενώ είχαν γίνει, αρχικά, κάποιες ζημιές από υγρασίες και λίγες βροχές. Ομως, παρατήρησε ότι οι τελευταίες βροχές και η υγρασία προκάλεσαν ζημιές σε όψιμες περιοχές και η αύξηση της παραγωγής δεν θα είναι τελικά όσο αναμενόταν.

Υπενθύμισε πως το σύκο είναι ένα προϊόν, που επηρεάζεται ιδιαίτερα από τον καιρό.

Οσον αφορά τις τιμές, μας ενημέρωσε ότι η οργάνωση πληρώνει έναντι τους παραγωγούς που παραδίδουν σύκα και στο τέλος θα γίνει εκκαθάριση, ενώ δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν η τιμή θα είναι τελικά μεγαλύτερη ή μικρότερη σε σχέση με πέρυσι.

“Στην αγορά θα βρεις περσινά σύκα και αυτό επηρεάζει”, παρατήρησε και βεβαίωσε πως το σύκο έχει ζήτηση, παρότι δεν υπάρχουν οι ποσότητες που θα ήθελαν.

Ο πρόεδρος της Συκικής εκτίμησε πως “χωρίς ενιαία τιμή και συμφωνία είναι πρόβλημα” και μας πληροφόρησε ότι συσκευάζονται σύκα, για να εξαχθούν σε Καναδά και Ευρώπη

Συνεχίζοντας, εξέφρασε την απογοήτευσή του, που “δεν περπάτησε το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Ηταν 360 εκ. ευρώ για δενδρώδεις καλλιέργειες και δεν προχώρησε τίποτα. Εμείς έχουμε δώσει 100.000 δενδρύλια, αλλά τα περισσότερα δεν μπήκαν στην παραγωγή. Και αυτό γιατί δεν έχει γίνει ούτε ένα αρδευτικό έργο”.

Ο κ. Παπαγεωργίου επισήμανε ότι “είναι παραδοσιακό προϊόν και πρέπει να παραμείνει, αλλά και να έχει υποδομές για να στηριχθεί”. Και ζήτησε “να γίνουν έργα υποδομής, άρδευσης. Να ενισχυθούν οι νέοι αγρότες για να μείνουν στα χωριά και να αλλάξει ο τρόπος ενίσχυσης”.

Καταλήγοντας, τόνισε την απογοήτευσή του και την αγωνία του αγροτικού κόσμου: “Ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφία χάνονται. Ο δυναμικός κάμπος της Λάρισας έχει ρημάξει. Με το ζόρι παλεύουμε, φεύγει ο κόσμος από τη γεωργία. Αντί να συνενωθούμε σε ισχυρούς συνεταιρισμούς πάμε σε μικρές ομάδες και μόνοι μας και διασπασμένοι είμαστε αδύναμοι”.

Ο τυποποιητής – εξαγωγέας Γιώργος Γκούμας ανέφερε ότι “οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν κατά το μεγαλύτερο διάστημα το προϊόν, έχει αναβαθμισμένη ποιότητα, δεν έχει υποστεί ζημιές” και αναγνώρισε πως οι τελευταίες βροχές προκάλεσαν απώλεια της παραγωγής. Παρατήρησε πως σε κάποιες περιοχές υπάρχει αύξηση της παραγωγής, ενώ αλλού είναι ίδια ή και μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.

“Είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα και τη ροή της παραγωγής σε σχέση με πέρυσι, που βοήθησε την παραλαβή”, δήλωσε σχετικά. Κι επισήμανε ότι είναι πιο όψιμη η χρονιά χωρίς αυτό να επηρεάζει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε με την πρωιμότητα, που βοηθάει σε τιμές και διάθεση, στον ανταγωνισμό

με τα Τούρκικα, που βγαίνουν για εξαγωγή ένα μήνα αργότερα.

Ο κ. Γκούμας μας ενημέρωσε ότι ξεκίνησαν οι εξαγωγές για την αγορά ΗΠΑ και Καναδά κι ετοιμάζονται για την Ευρώπη.

Συνεχίζοντας, εκτίμησε ότι κανείς δεν πιστεύει παράγοντες και πολιτικούς, που απευθύνουν αλληλοκατηγορίες για την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας που δεν έγινε

Επισήμανε πως “το μοναδικό κίνητρο για αναδιάρθρωση, για να παραμείνει η καλλιέργεια, ήταν η αύξηση της τιμής που δόθηκε από τον ιδιωτικό τομέα, από το 2024 έως και σήμερα” και πρόσθεσε: “Οι παραγωγοί έχουν καταλάβει τη στήριξη από τους ιδιώτες εξαγωγείς. Επρεπε να στηρίξουμε, γιατί η καλλιέργεια πήγαινε να εγκαταλειφθεί. Σε σχέση με τα σύκα της Εύβοιας είχαμε τεράστια διαφορά. Εκεί η τιμή ήταν 4 ευρώ και μεις είχαμε κάτω από 2,5 και αυτό αποθάρρυνε τους παραγωγούς του νομού μας. Τώρα οι παραγωγοί παράγουν καλύτερο προϊόν και σε μεγαλύτερη ποσότητα. Πρέπει να διατηρήσουμε το προϊόν στην αγορά. Εχει ζήτηση και δυναμική. Τα τελευταία 15 χρόνια δεν έγινε καμία ουσιαστική πράξη αναδιάρθρωσης. Οι παραγωγοί, ν δεν είχαν το κίνητρο της αύξησης της τιμής από τους ιδιώτες εξαγωγείς, δεν θα συνέχισαν να παράγουν”.

Ωστόσο, ο κ. Γκούμας ανέφερε τους δασμούς των ΗΠΑ, την αύξηση του κόστους μεταφοράς και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του κόσμου στην Ευρώπη, που προκαλούν προβλήματα.

Παρατήρησε ότι οι τιμές είναι λίγο χαμηλότερα από πέρυσι, όμως, παραμένουν σταθερές και μας ενημέρωσε πως για τα πολύ καλά ποιοτικά σύκα είναι 4 ευρώ το κιλό τα συμβατικά και 4,5 με 5 ευρώ τα βιολογικά.

Καταλήγοντας, αντέδρασε στο γεγονός ότι δεν έχει καθοριστεί επίσημα τιμή, σημειώνοντας: “Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν την τιμή. Δεν μπορεί να αγοράζονται σύκα άνευ τιμής, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η τακτική”.