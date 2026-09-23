"Η ζωή σου είναι λίγη": Το χρονικό μίας... παραλίγο νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα

Από... θαύμα δεν υπήρξε μία ακόμη γυναικοκτονία σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα!

Ενας 38χρονος είχε στήσει καρτέρι στην πρώην σύντροφο του στο κέντρο της πόλης, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο δύο φορές προς το μέρος της, δίχως ευτυχώς να την τραυματίσει.

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για κάποιο αδίκημα, είχε απειλήσει τηλεφωνικά νωρίς το πρωί την 25χρονη πρώην σύντροφό του, λέγοντας της χαρακτηριστικά “η ζωή σου είναι λίγη”. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν δεσμό τα τελευταία δύο χρόνια και είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα.

Στη συνέχεια την περίμενε και λίγο πριν τις 8 το πρωί, ενώ αυτή πήγαινε στην εργασία της, περπατώντας από την Ξενοφώντος προς την Αριστομένους, την ακολούθησε και την προσπέρασε με το αυτοκίνητό του.

Υστερα κατέβηκε από αυτό και πυροβόλησε δύο φορές από απόσταση 10 μέτρων προς το μέρος της με κυνηγετικό όπλο. Το ευτύχημα ήταν πως δεν την πέτυχαν οι πυροβολισμοί, ενώ δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός κάποιου διερχόμενου, μιας και οι πυροβολισμοί έπεσαν σε ένα πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Προκάλεσε ατύχημα και κρύφτηκε στο Πάρκο Σιδηροδρόμων

Αμέσως μετά μπήκε στο αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα μιας και σε κοντινή απόσταση συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια το παράτησε και διέφυγε πεζός.

Η 25χρονη που ήταν τρομοκρατημένη μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας για κατάθεση και άμεσα ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 38χρονου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ Μεσσηνίας τον εντόπισαν λίγες ώρες αργότερα ενώ κρυβόταν στο Πάρκο Σιδηροδρόμων και του πέρασαν χειροπέδες, με τον 38χρονο να είναι σε αλλόφρων κατάσταση βρίζοντας τους αστυνομικούς.

Ακολούθησαν έρευνες και σε διαμέρισμα συγγενικού του προσώπου στο κέντρο της Καλαμάτας βρέθηκε το κυνηγετικό όπλο, το οποίο είχε άδεια και ανήκει στον 68χρονο πατέρα του δράστη, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως και συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του όπλου.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 38χρονος το απόγευμα της Τρίτης είχε φωτογραφήσει την 25χρονη χωρίς τη θέλησή της, ενώ να σημειωθεί πως δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 38χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ημεδαπής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αύριο Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα όπου θα του αποδώσει κατηγορίες, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

3 ημέρες μετά τη γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα…

Ολα αυτά συνέβησαν σήμερα στην Καλαμάτα και ενώ μόλις την περασμένη Κυριακή είχε σημειωθεί μία ακόμη γυναικοκτονία στη χώρα, αυτή της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της με 15 μαχαιριές.

Το 2026 οι γυναικοτονίες στη χώρα μας έχουν φτάσει τις 15, με μία εξ’ αυτών να είναι στην Καλαμάτα τον περασμένο Ιούνιο όταν η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε αγρίως με 45 μαχαιριές από τον 41χρονο σύζυγό της στο σπίτι τους και ενώ σε διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.