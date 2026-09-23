Εκδήλωση μνήμης του ΚΚΕ στην Αλαγονία

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον ΕΛΑΣ και τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας οργανώνει η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ στην Αλαγονία, την άλλη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11.30 το πρωί, στο κοινοτικό κατάστημα.

Σε ανακοίνωσή της η ΤΕ του ΚΚΕ αναφέρει: “Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του ΔΣΕ, τιμάμε τους εκατοντάδες ανθρώπους από τα χωριά της Αλαγονίας που για μια ολόκληρη δεκαετία βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Αυτούς που πολέμησαν με το όπλο στο χέρι, που συνέβαλαν μέσα από τις λαϊκές οργανώσεις και τους θεσμούς που αναπτύχθηκαν στις ελεύθερες περιοχές, που έδωσαν τη μάχη από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο και την περίοδο της ιταλικής και γερμανικής Κατοχής μέχρι τον αγώνα του ΔΣΕ.

Εκατοντάδες Αλαγόνιοι έχασαν τη ζωή τους, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν και διώχθηκαν. Πολλοί συνέχισαν και τις επόμενες δεκαετίες, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, να παλεύουν μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και του λαϊκού κινήματος.

80 χρόνια μετά, τιμάμε αυτούς που πάλεψαν για μια καλύτερη ζωή, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Ο αγώνας του ΔΣΕ ήταν δίκαιος. Αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα. Χιλιάδες άνδρες και γυναίκες επέλεξαν να μην υποταχθούν στην τρομοκρατία και τις διώξεις που ακολούθησαν την Απελευθέρωση, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα οργανωμένα, με το όπλο στο χέρι.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αρίστου Καμαρινού «Ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Πελοπόννησο 1946–1949». Ο Αρίστος Καμαρινός, ταγματάρχης του ΔΣΕ με έντονη δράση στον Ταΰγετο και στην ευρύτερη περιοχή, καταγράφει μέσα από τη δική του μαρτυρία την πορεία του αγώνα στην Πελοπόννησο και στέκεται ιδιαίτερα στη συμβολή των χωριών της Αλαγονίας και των ανθρώπων τους”.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει: Στις 9.30 π.μ. - Αγώνα δρόμου 8 χιλιομέτρων, από το Μαρδάκι έως την πλατεία της Αλαγονίας. Η αναχώρηση των δρομέων και των πεζοπόρων από την πλατεία της Αλαγονίας, θα γίνει στις 8.30 στον χώρο έξω από το κοινοτικό κατάστημα. Εγγραφές - πληροφορίες: Παναγιώτης Κουφαλάκος.

Στις 11.30 π.μ. – Κοινοτικό Κατάστημα Αλαγονίας: Παρουσίαση του βιβλίου του Αρίστου Καμαρινού «Ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Πελοπόννησο 1946–1949» από τον Νίκο Κουτουμάνο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με αντάρτικα τραγούδια.

Στον χώρο θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο, έκθεση με ιστορικό ενημερωτικό υλικό, χώρος συγκέντρωσης αρχειακού υλικού. Θα παρασχεθεί γεύμα με παραδοσιακά φαγητά.