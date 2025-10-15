Ημερίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Καλαμάτα

Ενημερωτική ημερίδα θα διοργανώσει σήμερα στις 5.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο “Rex” της Καλαμάτας το 11ο ΠΤ Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης - επιμόρφωσης των μελών του και των λογιστών φοροτεχνικών.

Τα θέματα της ημερίδας θα είναι το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και της πτωχευτικής διαδικασίας του Ν. 4738/202, η χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα, και η δέουσα επιμέλεια για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εισηγητές θα είναι οι: Μαριάννα Μπάκα (Οικονομολόγος), Στέργιος Στεργίου (Οικονομολόγος), Αλέξανδρος Ξηρογιάννης (Δικηγόρος), και συντονιστής ο Κωνσταντίνος Κρανιώτης (Οικονομολόγος). Η ημερίδα θα γίνει χωρίς κόστος συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email oee11pt@oe-e.gr, ή μέσω του τηλ. 271023582.