Περιφερειακό Συμβούλιο Επιμελητηρίων Πελοποννήσου: Νέος πρόεδρος ο Παν. Λουζιώτης

Η αλλαγή στην προεδρία έγινε στο πλαίσιο της συμφωνίας για εκ περιτροπής άσκηση της προεδρίας. Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποδέχθηκαν ομόφωνα την παραίτηση του έως τώρα προέδρου του ΠΕΣΠ και προέδρου του Επιμελητηρίου Λακωνίας Ιωάννη Παναρίτη μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας του και εξέλεξαν στη θέση του τον Παναγιώτη Λουζιώτη.

Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου εξελέγησαν οι πρόεδροι των υπόλοιπων Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου, με βάση τον αριθμό των μελών κάθε Επιμελητηρίου. Α’ αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος, Β’ αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας Φώτης Δαμούλος, Γ’ αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Ιωάννης Παναρίτης και Δ’ αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής.

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε και ο απολογισμός της δράσης του Συμβουλίου κατά την περίοδο που την προεδρία είχε το Επιμελητήριο Λακωνίας. Ο νέος πρόεδρος Παναγιώτης Λουζιώτης επισήμανε ότι στόχος είναι η συνέχιση της συνεργασίας των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου και η διαμόρφωση κοινών δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας.