Το Οικονομικό Επιμελητήριο για την απώλεια του Διονύση Θωμά

Στο ψήφισμά της σημειώνει: “Ο Διονύσης Θωμάς, υπήρξε αιρετό μέλος της διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από 1.1.2005 έως 31.12.2017, όπου την υπηρέτησε και από την θέση του αντιπρόεδρου τη περίοδο 1.1.2014-31.12.2016.

Με ήθος, σεβασμό, νηφαλιότητα, συλλογικότητα, τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Οικονομικό Επιμελητήριο και την Οικονομική Επιστήμη. Σε όλη του την επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή του ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Έχαιρε της βαθιάς εκτίμησης και αγάπης των συναδέλφων του. Εκφράζουμε τα βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ως ελάχιστο δείγμα τιμής για την επιστημονική και κοινωνική προσφορά του, η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ομόφωνα αποφάσισε: Να ενημερώσει τα μέλη της, συναδέλφους οικονομολόγους για την θλιβερή απώλεια. Να παραστεί σύσσωμη, στην πολιτική του κηδεία. Να εκφράσει την βαθιά της θλίψη, τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και την αμέριστη αγάπη και συμπαράσταση στην οικογένεια και τους οικείους του. Το παρόν ψήφισμα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να δημοσιευθεί στον περιφερειακό Τύπο”.