Καλαμάτα: Το "Φοίνο" στα κορυφαία νέα εστιατόρια της Ελλάδας

Ειδικότερα, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς ανακοινώθηκαν τα 100 κορυφαία εστιατόρια που διακρίνονται φέτος στα Restaurant 100 Awards. Στην πέμπτη τους διοργάνωση, και επειδή η χρονιά που πέρασε ήταν σαφώς ασυνήθιστη, τα Restaurant 100 τροποποίησαν τις κατηγορίες βράβευσης και συμπεριέλαβαν γευστικές εμπειρίες όπως τα Out of the Box Dining Experiences, το Wine & Drinks Culture και τα Feel-Good Restaurants. Οι κριτές, όπως κάθε χρονιά, ψήφισαν με απόλυτη ελευθερία, χωρίς να δεσμεύονται από κάποια λίστα προεπιλογών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την φετινή χρονιά έχει το Top 20 των νέων εστιατορίων που άνοιξαν αψηφώντας την πανδημία. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται το «Φοίνο» στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, το οποίο μέσα σε πέντε μόλις μήνες λειτουργίας διακρίθηκε στην εν λόγω κατηγορία. Τα Top 20 New Restaurants είναι τα εξής:

1) Delta Restaurant (Αθήνα),

2) Herve Restaurant (Αθήνα),

3) Dopios (Αθήνα),

4 Τζουτζούκα (Αθήνα),

5) Gastone (Αθήνα),

6) CTC (Αθήνα), 7

) Le Pavillon (Αθήνα),

8) Iguazu (Αθήνα),

9) Kobra (Αθήνα),

10) Δέκα τραπέζια (Θεσσαλονίκη),

11) BeefBar Athens (Αθήνα),

12) Vezené Santorini (Σαντορίνη),

13) Monzù (Αθήνα)

14) Nōema (Μύκονος),

15) Ovio (Αθήνα),

16) Annie Fine Cooking (Αθήνα),

17) Pelagos (Αθήνα),

18) Πσαράς Ιχθυοπωλείον (Θεσσαλονίκη),

19) Φοίνο (Καλαμάτα),

20) Ergon Agora East (Θεσσαλονίκη).