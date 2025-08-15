Παρουσίαση βιβλίου της Βασιλικής Τασηγιάννη στην Κορώνη

Είναι ένα μυθιστόρημα που πραγματεύεται την ιστορία της Χριστίνας, η οποία αντιμετωπίζει την απόσταση και την απουσία του Νίκου από τη σχέση τους, αναζητώντας τη χαμένη τους κοινή ζωή, ενώ παράλληλα καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σκληρή «αντίπαλο»... Η αγάπη τρομοκρατείται, μα δεν παύει να πιστεύει. Ο εγωισμός έχει τη γεύση ανεμοθύελλας και η ελπίδα κάπου σιγοβράζει. Ολα είναι στιγμές που πρέπει πάντα κάτι να διαλέξεις, κάτι να αφήσεις, να ξεχάσεις, να παλέψεις, αν θες το πρόσωπο που βλέπεις στον καθρέφτη να είναι το αληθινό.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η Βασιλική Τασηγιάννη γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα από το 1975. Σπούδασε Ιατρικά Εργαστήρια και έκτοτε εργάζεται με αφοσίωση στον Τομέα της Υγείας. Το χαρτί και το μολύβι ήταν πάντα οι αχώριστοι φίλοι της. Η απόφαση για την πρώτη της ουσιαστική και ώριμη απόπειρα στη μυθοπλασία γεννήθηκε σε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής. «Ο κούκος που έφερε την άνοιξη» είναι το πρώτο της βιβλίο και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ταξιδευτής».