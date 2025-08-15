Μεσσηνία: «Χτυπούσαν» αυτοκίνητα στην παραλία της Βελίκας, αλλά συνελήφθησαν

Αυτοκίνητα στην παραλία της Βελίκας «χτυπούσαν» δύο Ρομά, 32 και 38χρονών, οι οποίοι συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας σε έλεγχο που έκαναν στους δύο άνδρες, βρήκαν 1 γραμ. χασίς , ένα ναρκωτικό δισκίο, καθώς επίσης και ένα φορητό ηχείο μαζί με την αντίστοιχη τσάντα. Οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή του φορητού ηχείου. Οπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης το ηχείο το είχαν αφαιρέσει από αυτοκίνητο στην παραλία της Βελίκας σπάζοντας το παράθυρο. Είχαν επιχειρήσει να κλέψουν και από τουλάχιστον ένα ακόμα αυτοκίνητο χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και ένα αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.