Στη σκιά της «Ομικρον» και το Cine Center - Μειωμένη η κίνηση στις γιορτες

Χωρίς την αναμενόμενη κίνηση έκλεισε η εορταστική περίοδος για το Cine Center Καλαμάτας, στην οδό Καλλιπατείρας. Σε ένα διάστημα όπως αυτό των γιορτών, όπου οι κινηματογράφοι έχουν παραδοσιακά την τιμητική τους λόγω του χαρούμενου κλίματος που επικρατεί αλλά και του ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν οι περισσότεροι, οι προσδοκίες δεν εκπληρώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, ιδίως την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς και έπειτα, μιας και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, όπως είπε στην «Ε» ο υπεύθυνος προγραμματισμού για το Cine Center Καλαμάτας Βασίλης Μουλάς, «πάγωσαν» μεταξύ άλλων και τους χώρους του θεάματος.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

«Από το 2020, η πανδημία υπήρξε ο καταλύτης που επιτάχυνε ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ωστόσο, όπως πολλά πράγματα στη ζωή, έτσι και το σινεμά δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κινητά, τάμπλετ ή τηλεοράσεις, μιας και η μαγεία της μεγάλης οθόνης όπως και αίσθηση της συνύπαρξης με τον κόσμο στο ίδιο μέρος είναι τα δεδομένα που κρατούν “όρθιες” τις αίθουσες, έστω και αν περνούν κρίση λόγω κορονοϊού» διευκρίνισε ο κ. Μουλάς, αναφέροντας πως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Χριστουγέννων παρατηρήθηκε μια ικανοποιητική ροή, η οποία ωστόσο δεν άγγιξε τις περασμένες χρονιές σε εισιτήρια.

«Τα δεδομένα αυτά συνδυάστηκαν με δύο πολύ καλές ταινίες στο πρόγραμμά μας. Το “Spider-Man: No Way Home” το οποίο ξεκίνησε δυναμικά εισπρακτικά αλλά στη συνέχεια δεν ακολούθησε την ίδια γραμμή, όπως και η ταινία “Σμύρνη μου αγαπημένη” που δεν είχε την αναμενόμενη κίνηση που περιμέναμε» δήλωσε, τονίζοντας πως η μεγάλη ζημιά στους κινηματογράφους ευρύτερα παρατηρήθηκε λίγες μέρες πριν αλλάξει το έτος, όταν ανακοινώθηκαν τα περιοριστικά μέτρα για τη διασκέδαση εξαιτίας της έξαρσης της “Ομικρον”. «Ο κόσμος όχι μόνο σε εμάς, αλλά ευρύτερα, γύρισε την πλάτη στους χώρους ψυχαγωγίας, λόγω του φόβου που επικράτησε. Παράλληλα, με κλειστά τα σχολεία ποντάραμε στις μικρές ηλικίες, δίνοντας βάση στο πρόγραμμά μας στις αντίστοιχες προβολές, αλλά και εκεί καταγράφτηκαν απώλειες» σημείωσε.

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Παρά το γεγονός πως τα περισσότερα σινεμά στην Ελλάδα λειτουργούσαν ως Covid-free χώροι, επίσημα από τις 22 Νοεμβρίου οι κινηματογράφοι δέχονται υποχρεωτικά μόνο εμβολιασμένους ή νοσήσαντες θεατές. Η εξέλιξη αυτή όπως είπε ο υπεύθυνος προγραμματισμού για το Cine Center Καλαμάτας δεν επηρέασε ιδιαίτερα την κίνηση, μιας και νωρίτερα από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι περισσότεροι που έρχονταν να δουν κάποια ταινία ήταν εμβολιασμένοι, ενώ όσοι έκαναν τεστ αποφάσισαν εντέλει να εμβολιαστούν. «Από το Σεπτέμβρη, όταν και ο κόσμος μπορούσε να έρθει και με rapid test, είχαμε μια σταθερή κίνηση, η οποία συνεχίστηκε και το Νοέμβριο, καθώς στην πλειοψηφία τους οι συγκεκριμένοι θεατές προχώρησαν στον εμβολιασμό τους. Προφανώς βέβαια, όταν ανακοινώθηκαν οι προαναφερόμενες ταινίες σίγουρα και κάποιοι ανεμβολίαστοι θα ήθελαν να τις δουν, αλλά αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο όμως δεν παύει να αναδεικνύει το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η πανδημία στο χώρο μας» υπογράμμισε, λέγοντας πως το ιδανικό σενάριο για τη βιωσιμότητα των κινηματογράφων θα ήταν να μην υπάρχουν διαχωρισμοί στην είσοδο, μιας και όσοι έδειχναν ένα πρόσφατο τεστ ήταν εκ του αποτελέσματος υγιείς, άρα δεν υπήρχε κίνδυνος διασποράς. «Ελπίζουμε η μετάλλαξη “Ομικρον” να είναι η αρχή του τέλους, ώστε στο τέλος του χειμώνα να κάνουμε το πρόγραμμά μας με άλλα κριτήρια» πρόσθεσε.

“ΜΠΑΤMAN” ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Πέρα από τις παραγωγές που έχουν γίνει γνωστές για το Γενάρη, όπως το “Scream” και το οσκαρικό “Nightmare Alley” του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, από το Φλεβάρη και έπειτα θα ανακοινωθούν εξαιρετικές ταινίες, όπως το “Έγκλημα στον Νείλο” του Κένεθ Μπράνα, ενώ την άνοιξη η πολυαναμενόμενη ταινία του “Batman” με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα κάνει πρεμιέρα το Μάρτιο, προβλέπεται πως θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον» σχολίασε ο Βασίλης Μουλάς, επισημαίνοντας πως στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται να κινηθεί η ταινία “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” η οποία θα προβληθεί το Μάιο.

O σκηνοθέτης της νέας ταινίας “Batman”, Ματ Ριβς, επιβεβαίωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι πηγή έμπνευσης για τον Μπάτμαν/Μπρους Γουέιν που υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν ο αρχηγός των Nirvana, Κερτ Κομπέιν. Σε συνέντευξή του στο “Empire”, ο ίδιος εξήγησε ότι αποφασίστηκε να επικεντρωθεί σε μια διαφορετική πλευρά του Μπρους, ενώ έγραψε την πρώτη σκηνή και άκουγε το “Something In The Way” των Nirvana, το οποίο ακούγεται επίσης στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το “Doctor Strange”, όλο και περισσότερες διαρροές σημειώνονται γύρω από την πλοκή αλλά και το καστ της. Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν μιλούν για νέα γυρίσματα που θα φέρουν αλλαγές αλλά και αγαπημένους από τα παλιά χαρακτήρες, σε ορισμένα τμήματα της επερχόμενης και πολυαναμενόμενης ταινίας της Marvel. Η ιστοσελίδα Comic Book ανέφερε ότι με την επιτυχία που σημείωσε το multiversal crossover του “Spider-Man: No Way Home” στο εξωτερικό, η δεύτερη ταινία του Doctor Strange θα μας παρουσιάσει κάτι παρόμοιο. Δεδομένου ότι η Marvel ήταν ευχαριστημένη με τις αντιδράσεις του κοινού στις εμφανίσεις-έκπληξη που σημειώθηκαν στο τελευταίο Spider-Man, το στούντιο αποφάσισε να κινηθεί στο ίδιο μοτίβο. Σύμφωνα με τις διαρροές, οι fans της Marvel θα έχουν την ευκαιρία να δουν μικρές εμφανίσεις από αγαπημένους X-Men και Avengers, συμπεριλαμβανομένων των Professor X, Captain Carter, Captain Marvel και Balder the Brave.

«Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες ταινίες ακόμα που περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξουν ημερομηνίες, καθώς όπως έχει παρατηρηθεί στα δύο χρόνια της πανδημίας πολλές πρεμιέρες έχουν πάρει αναβολές, ώστε οι παραγωγές να αποφύγουν τα περιοριστικά μέτρα της κάθε χώρας και κατ’ επέκταση τα μειωμένα εισιτήρια» σχολίασε καταλήγοντας ο κ. Μουλάς.