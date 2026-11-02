Ο Εμπορικός Σύλλογος ζητεί διατήρηση της ΔΟΥ Καλαμάτας

“Ζητούμε την ενίσχυση ενός αναγκαίου δημόσιου θεσμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αύριο”, διευκρινίζει η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου και καλεί “την κυβέρνηση και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ να δεσμευτούν σαφώς για την πλήρη διατήρηση, στελέχωση και αναβάθμιση της ΔΟΥ Καλαμάτας”.

Αναλυτικά, στην επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Εγγλέζος και ο γ.γ. Ηλίας Αλεξέας και κοινοποιείται στους βουλευτές Μεσσηνίας, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου απευθυνόμενη στον υπουργό και τον διοικητή, σημειώνει:

“Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα σενάρια κατάργησης, συγχώνευσης ή υποβάθμισης της ΔΟΥ Καλαμάτας στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών και δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε κάθε τέτοια εξέλιξη. Η θέση μας είναι σαφής: η ΔΟΥ Καλαμάτας πρέπει να παραμείνει με πλήρεις αρμοδιότητες, επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές.

1. Μια πόλη με αυξανόμενες ανάγκες:

Η Καλαμάτα είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά, οικονομικά και διοικητικά κέντρα της

Πελοποννήσου. Ο τουρισμός, η οικοδομική δραστηριότητα, η εξωστρεφής αγροτική παραγωγή, οι

νέες επενδύσεις και οι εκατοντάδες εμπορικές και επαγγελματικές επιχειρήσεις της περιοχής αυξάνουν - δεν μειώνουν - τις απαιτήσεις από τη φορολογική διοίκηση. Σε μια περιοχή με τέτοια δυναμική, η απάντηση της Πολιτείας δεν μπορεί να είναι η αποδυνάμωση κρίσιμων υπηρεσιών, αλλά η ενίσχυσή τους. Μια πλήρως στελεχωμένη ΔΟΥ δεν είναι διοικητική πολυτέλεια. Είναι βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

2. Το κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν ήδη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον: αυξημένο

λειτουργικό κόστος, διαρκείς φορολογικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, μετάβαση σε νέα ψηφιακά συστήματα, περιορισμένοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων εκτός Καλαμάτας θα σημάνει πρόσθετες μετακινήσεις, καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων, χαμένο παραγωγικό χρόνο και αυξημένο διοικητικό κόστος.

Για τη μικρή οικογενειακή επιχείρηση, όπου ο ίδιος ο επαγγελματίας διαχειρίζεται τόσο την καθημερινή λειτουργία όσο και τις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, ακόμη και μια μικρή επιπλέον επιβάρυνση μετράει.

3. Μια υπηρεσία για όλη τη Μεσσηνία:

Η ΔΟΥ Καλαμάτας εξυπηρετεί ανάγκες που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της πόλης. Η διασπορά των οικισμών, οι αποστάσεις και οι ιδιαίτερες συνθήκες της μεσσηνιακής υπαίθρου κάνουν απαραίτητη τη διατήρηση μιας ισχυρής φορολογικής υπηρεσίας στην πρωτεύουσα του νομού.

4. Εκσυγχρονισμός, όχι αποδυνάμωση:

Στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, την απλοποίηση των διαδικασιών, την ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η τεχνολογία όμως δεν

αντικαθιστά την ανθρώπινη υποστήριξη, την εξειδικευμένη καθοδήγηση και την άμεση επίλυση

σύνθετων υποθέσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να συμπληρώνει τη φυσική παρουσία

των υπηρεσιών, όχι να γίνεται πρόσχημα για την κατάργησή τους. Ο πραγματικός εκσυγχρονισμός δεν μετριέται από τον αριθμό των υπηρεσιών που κλείνουν, αλλά από την ποιότητα και την ταχύτητα της εξυπηρέτησης. Ούτε μπορεί η αποτελεσματικότητα του Δημοσίου να κρίνεται μόνο με όρους περικοπής δαπανών, όταν το κόστος απλώς μεταφέρεται σε πολίτες και επιχειρήσεις. Αντίθετα, η εύκολη πρόσβαση στη φορολογική διοίκηση ενισχύει την εμπιστοσύνη προς το κράτος και διευκολύνει τη φορολογική συμμόρφωση.

5. Συνέπεια στην περιφερειακή πολιτική:

Η Πολιτεία δεν μπορεί από τη μία να εξαγγέλλει αποκέντρωση, περιφερειακή ανάπτυξη, αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και από την άλλη να συγκεντρώνει βασικές διοικητικές λειτουργίες σε λιγότερα αστικά κέντρα. Η αντίφαση αυτή εντείνει το αίσθημα εγκατάλειψης των τοπικών κοινωνιών. Η Μεσσηνία δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Διεκδικεί τις δημόσιες υποδομές που αντιστοιχούν στις πραγματικές οικονομικές, πληθυσμιακές και αναπτυξιακές της ανάγκες.

Τα αιτήματά μας:

Για τους λόγους αυτούς, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας ζητά:

1. Πλήρη διατήρηση της ΔΟΥ Καλαμάτας, χωρίς κατάργηση, συγχώνευση, μεταφορά ή αποψίλωση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων της. 2. Άμεση στελέχωση με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων να είναι ταχεία και απρόσκοπτη. 3. Ουσιαστικό εκσυγχρονισμό, με αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών και των ψηφιακών υπηρεσιών, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα άμεσης φυσικής εξυπηρέτησης. 4. Επίσημη και άμεση ενημέρωση για τους σχεδιασμούς της ΑΑΔΕ σχετικά με το μέλλον της υπηρεσίας.

5. Δημοσιοποίηση τεκμηριωμένης μελέτης επιπτώσεων κάθε προτεινόμενης αλλαγής στην

εξυπηρέτηση, στο διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων και στην τοπική οικονομία. 6. Ουσιαστικό διάλογο με τους παραγωγικούς, επαγγελματικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Μεσσηνίας, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Κατακλείδα:

Δεν ζητούμε τη διατήρηση μιας υπηρεσίας απλώς επειδή υπάρχει σήμερα. Ζητούμε την ενίσχυση ενός αναγκαίου δημόσιου θεσμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αύριο.

Καλούμε την κυβέρνηση και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ να δεσμευτούν σαφώς για την πλήρη διατήρηση, στελέχωση και αναβάθμιση της ΔΟΥ Καλαμάτας. Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση του κράτους από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά με την ενίσχυση της παρουσίας του εκεί όπου παράγεται πραγματική οικονομική δραστηριότητα”.