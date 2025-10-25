Η Εurostat για Μεσσηνία το 2022: Ουραγός σε ΑΕΠ και Αγοραστική δύναμη

Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το ονομαστικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), η Μεσσηνία εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της χώρας και πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, το 2022, που είναι η τελευταία χρονιά με διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα, η στατιστική ενότητα Μεσσηνίας - Λακωνίας (NUTS 3) είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ 17.900 ΜΑΔ, το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 49,7% του μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ένα από τα χαμηλότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην Ευρώπη η Μεσσηνία και η Λακωνία βρίσκονται στην 640η θέση ανάμεσα σε 780 στατιστικές Περιφέρειες, και πίσω μάλιστα από πολλές τουρκικές Περιφέρειες . Στην εσωτερική κατάταξη των 53 στατιστικών ενοτήτων της χώρας, η Μεσσηνία βρίσκεται στην 30ή θέση, η Αρκαδία - Αργολίδα στην 9η θέση και η Κορινθία στη 13η θέση, σύμφωνα με την ίδια

Αντίθετα, οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Αρκαδίας εμφάνισαν πολύ υψηλότερο δείκτη – 25.500 ΜΑΔ, δηλαδή 70,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου – εξαιτίας της λειτουργίας ενεργοβόρων βιομηχανικών δραστηριοτήτων όπως η ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και η Motor Oil στην Κόρινθο. Το 2022 ήταν χρονιά με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, γεγονός που οδήγησε σε θεαματική αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ στις ενότητες με ισχυρή παρουσία του κλάδου.

Σε εθνικό επίπεδο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε 24.100 ΜΑΔ, δηλαδή στο 66,9% του μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένοντας σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα της Πολωνίας και της Ουγγαρίας.

Οι μοναδικές ελληνικές στατιστικές ενότητες που ξεπερνούν το 100% του μέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών (131,7%) και ο Βόρειος Τομέας Αθηνών (113,1%), γεγονός που επιβεβαιώνει τη μεγάλη ανισορροπία ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την υπόλοιπη χώρα. Αντίθετα, ουραγοί παραμένουν οι Ξάνθη (37,8%), η Ευρυτανία (38,9%) και η Δράμα (39,4%), όπου το εισόδημα των κατοίκων αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 40% του ευρωπαϊκού μέσου.

Τι είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ (PPS – Purchasing Power Standards) προκύπτει όταν το εθνικό εισόδημα προσαρμόζεται στις διαφορές τιμών και κόστους ζωής κάθε χώρας ή περιφέρειας. Έτσι, αντικατοπτρίζει καλύτερα το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων σε σύγκριση με το απλό ονομαστικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που δεν λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό κόστος ζωής.

Η μέτρηση σε ΜΑΔ επιτρέπει πιο δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ περιφερειών, καθώς δείχνει όχι μόνο πόσο παράγεται, αλλά και πόση αγοραστική δύναμη έχουν οι κάτοικοι από αυτό το προϊόν.

Περισσότερα στοιχεία ανά στατιστική Περιφέρεια ΝUTS 3 της Ελλάδας παρουσιάζονται στον πίνακα.