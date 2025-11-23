eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025

Συνέδριο για τη συμβολή του Leader στην τοπική ανάπτυξη από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ

Συνέδριο με θέμα «Ενεργές Κοινότητες: Η προσέγγιση leader στη Μεσσηνία» θα διοργανώσει την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ στο ξενοδοχείο «Φαραί», ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, για την εφαρμογή του προγράμματος CLLD/Leader 2014-2020.

Μέσα από το πρόγραμμα υλοποιήθηκαν δράσεις και επενδύσεις που συνέβαλαν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου -το οποίο είναι ανοικτό για το κοινό- θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του τοπικού προγράμματος ενώ μέσα από ενδιαφέρουσες εισηγήσεις θα αναδειχθεί γενικότερα, η συμβολή του Leader στην τοπική ανάπτυξη.

