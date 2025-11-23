Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, καθώς η Ουάσινγκτον κλιμακώνει την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο ή το εύρος των νέων επιχειρήσεων, ούτε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει την τελική απόφαση να αναλάβει δράση. Οι αναφορές για επικείμενη δράση έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι το πρώτο μέρος της νέων επιχειρήσεων κατά του Μαδούρο πιθανότατα θα είναι μυστικές επιχειρήσεις, ενώ οι πηγές του Reuters μίλησαν υπό τον όρο να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, λόγω της ευαισθησίας της επικείμενης δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε για ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο, η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δεν απέκλεισε τίποτα σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Νικολάς Μαδούρο να έχει ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Ο Βενεζολάνος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να τον ανατρέψει και ότι οι πολίτες της χώρας και ο στρατός θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μια άνευ προηγουμένου αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καραϊβική εδώ και μήνες και ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε την Παρασκευή τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» όταν πετούν πάνω από τη Βενεζουέλα και τις προέτρεψε να επιδείξουν προσοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίσουν το Καρτέλ ντε λος Σόλες ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τον φερόμενο ρόλο του στην εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι αυτός ο χαρακτηρισμός μπορεί να φέρει μια ολόκληρη σειρά από νέες επιλογές στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο επερχόμενος χαρακτηρισμός θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, όμως επίσης έχει δείξει προθυμία να συνεχίσει τις συνομιλίες με την ελπίδα μιας διπλωματικής λύσης.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον. Δεν ήταν σαφές εάν αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή την κλίμακα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου με την ομάδα κρούσης του, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τουλάχιστον επτά άλλα πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί σε δράσεις κατά λαθρεμπόρων ναρκωτικών, παρόλο που η συγκεντρωμένη ισχύς πυρός υπερβαίνει κατά πολύ οτιδήποτε χρειάζεται για αυτές τις επιχειρήσεις. Τα αμερικανικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε φερόμενα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις ως παράνομες εξωδικαστικές δολοφονίες αμάχων, και σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον ενδεχομένως παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

