Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025 12:35

Φυσική ομορφιά

Ξεχωριστή φυσική ομορφιά έχει ο χώρος του Νέδοντα, στο πεδίο βολής της Καλαμάτας.

Το περιβαλλοντικό πάρκο δημιουργείται μόνο του. Ο χώρος είναι ελκυστικός χωρίς παρεμβάσεις εξωραϊσμού. Η εικόνα είναι από το γειτονικό ύψωμα στον Αγιάννη Καρβούνη, όπου κατασκευάζεται η
νέα μεγάλη δεξαμενή ύδρευσης.
