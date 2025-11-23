12:35 23/11
Το περιβαλλοντικό πάρκο δημιουργείται μόνο του. Ο χώρος είναι ελκυστικός χωρίς παρεμβάσεις εξωραϊσμού. Η εικόνα είναι από το γειτονικό ύψωμα στον Αγιάννη Καρβούνη, όπου κατασκευάζεται η
νέα μεγάλη δεξαμενή ύδρευσης.
Γ.Σ.
Ξεχωριστή φυσική ομορφιά έχει ο χώρος του Νέδοντα, στο πεδίο βολής της Καλαμάτας.
