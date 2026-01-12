Παπαθανάσης: Εργα προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς 16,95 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στην συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 16.950.000 ευρώ.
Με την Πρόσκληση ενεργοποιείται η Προτεραιότητα 5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας» του Προγράμματος ΕΣΠΑ- ΔΑΜ και σε πρώτη φάση προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν τα ακόλουθα έργα του υπουργείου Πολιτισμού:
*«Αποκατάσταση- Ανάδειξη και προβολή του συγκροτήματος της Ρωμαϊκής Έπαυλης Αμυνταίου»,
*«Ανέγερση νέου εκθεσιακού χώρου και λυόμενων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στο Αμύνταιο Φλώρινας»,
*«Αποκατάσταση- Ανάδειξη της βασιλικής και τμημάτων του βυζαντινού Κάστρου "Κάλε"- Διαμόρφωση πρόσβασης, στην κοινότητα Πετρών του δήμου Αμυνταίου»,
*«Ανέγερση νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγαλόπολης και οργάνωση περιοδικής έκθεσης»,
*«Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης- Β΄ Φάση».