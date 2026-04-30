Τα βυθισμένα σκάφη μπλοκάρουν την έναρξη επενδύσεων: Νέα καθυστέρηση για τη μαρίνα της Πύλου

Η παρουσία βυθισμένων και εγκαταλελειμμένων σκαφών στη χερσαία ζώνη εμποδίζει το οικονομικό κλείσιμο της συμφωνίας για τη μαρίνα της Πύλου, φέρνοντας την έναρξη της 40ετούς παραχώρησης στο σχήμα ΤΕΜΕΣ και D-Marin αντιμέτωπη με νέες καθυστερήσεις.

Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ της ιστοσελίδας powergame.gr σύμφωνα με το οποίο αν και η αξιοποίηση του χώρου ανατέθηκε στο επενδυτικό σχήμα από το 2024, το Υπερταμείο δεν κατάφερε να επιτύχει το οικονομικό κλείσιμο εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως αρχικά σχεδίαζε. Τα σκάφη που παραμένουν αποτεθειμένα ή βυθισμένα έχουν «κολλήσει» τη διαδικασία για περισσότερο από ένα έτος, αναδεικνύοντας σοβαρές αστοχίες στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Η αδυναμία καθαρισμού του χώρου από τα ναυάγια και τα εγκαταλελειμμένα σκάφη στερεί από την περιοχή την άμεση έναρξη των επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως η γραφειοκρατία και η έλλειψη συντονισμού μπορούν να παγώσουν ακόμα και τις πιο ώριμες συμβάσεις.

Η μαρίνα της Πύλου, δυναμικότητας περίπου 130 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη μήκους έως 30 μέτρων, παρέμενε για δεκαετίες αναξιοποίητη λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Στο παρελθόν είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός στον οποίο πλειοδότησε η κοινοπραξία «Βερνίκος Κόττερα Ναυτιλιακή Α.Ε. - Κοστατέρα ΑΤΕΕ Αναστηλωτική ΑΤΕ». Ωστόσο, η σύμβαση παραχώρησης δεν υπεγράφη τότε, καθώς δεν εκδόθηκε η απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη συγχρηματοδότηση του έργου από το υπουργείο Οικονομίας.

Η νέα προσπάθεια ξεκίνησε από το Υπερταμείο και το ΤΑΙΠΕΔ. Στις 30 Μαρτίου 2023, ανακοινώθηκε ότι η κοινοπραξία D-Marin Hellas και ΤΕΜΕΣ Α.Ε. ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για τη διαχείριση της μαρίνας για 40 χρόνια. Η συνολική αξία της συμφωνίας ανήλθε σε 1,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 550.000 ευρώ καταβλήθηκαν εφάπαξ κατά την έναρξη της παραχώρησης, συν ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων. Η σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη τελικά τον Σεπτέμβριο του 2024, αφού προηγήθηκε προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και νομικές περιπέτειες, με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος να έχει καταθέσει αγωγή νομής για τμήμα της χερσαίας ζώνης. Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων, με εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων 15 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας yachting στην περιοχή του Ναβαρίνου.