Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Ζητεί εξαίρεση λιανικού εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση

Αναλυτικά αναφέρει: “Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, αναγνωρίζοντας τον θεσμικό του ρόλο ως βασικός εκφραστής της τοπικής επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία με σαφή πολιτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης στον κλάδο του εμπορίου.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δοκιμάζονται από τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, την αύξηση του λειτουργικού κόστους και τις στρεβλώσεις της φορολογικής πολιτικής, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας προχωρά συντονισμένα στην ανάδειξη ενός κρίσιμου ζητήματος που επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα του εμπορικού κόσμου: την ανάγκη για ρητή εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση.

Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτουμε την ακόλουθη Παρέμβαση:

Αποκατάσταση ΤΩΡΑ της φορολογικής δικαιοσύνης με ρητή εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση

Η Παρέμβαση αυτή δεν αποτελεί μία μεμονωμένη τοποθέτηση, αλλά εντάσσεται σε μία ευρύτερη, ενιαία και συντονισμένη προσπάθεια του εμπορικού κόσμου σε εθνικό επίπεδο, με τη συμβολή και τη συνεργασία θεσμικών φορέων, όπως η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας αναλαμβάνει ενεργό ρόλο συντονισμού και ανάδειξης του ζητήματος σε τοπικό επίπεδο, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και των θεσμών της Πολιτείας. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου, ισχυρού και τεκμηριωμένου λόγου, που θα μεταφέρει με σαφήνεια τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η προτεινόμενη εξαίρεση του εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση δεν συνιστά αποσπασματικό αίτημα, αλλά αναγκαία πολιτική επιλογή για την αποκατάσταση της ισορροπίας, την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και τη διασφάλιση υγιών συνθηκών ανταγωνισμού. Παράλληλα, προκρίνονται σύγχρονες μορφές ελέγχου και συμμόρφωσης, που στηρίζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και όχι σε οριζόντια μέτρα που πλήττουν δυσανάλογα τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Καλούμε τους θεσμικούς φορείς της περιοχής να στηρίξουν έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινής θέσης που θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ του εμπορικού κόσμου και θα αναδείξει τη σημασία του για την τοπική και εθνική οικονομία.

Η συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου αποτελεί προϋπόθεση για ουσιαστικές παρεμβάσεις πολιτικής.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας δηλώνει παρών σε αυτή την προσπάθεια, με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και διάθεση συνεργασίας, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων για το εμπόριο”.