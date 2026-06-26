Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: “Η ίση αμοιβή περνάει μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις”

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση – την υπογράφουν ο πρόεδρος Αντώνης Τσώνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς -, αναφέρει:

Το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης αξίας, το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, περιλαμβάνει σημαντικό μέρος των παρατηρήσεων και προτάσεων που είχε καταθέσει η ΓΣΕΕ προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας τονίζει ότι παρά τη σημαντική συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, παρατηρείται ότι απασχολούνται συχνότερα σε κλάδους και επαγγέλματα με χαμηλότερες αμοιβές, ενώ οι άνδρες απασχολούνται κυρίως σε θέσεις μεγαλύτερη μισθολογικής αξίας. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου σε ποσοστό 13,4%.

Όταν το μισθολογικό χάσμα προκύπτει από τη σύγκριση ενός άνδρα και μιας γυναίκας με τα ίδια ακριβώς προσόντα, την ίδια προϋπηρεσία και την ίδια θέση εργασίας, τότε γίνεται λόγος για μισθολογική διάκριση λόγω φύλου. Συχνά, γυναίκες αναγκάζονται να διακόψουν προσωρινά ή οριστικά την απασχόλησή τους ή να επιλέξουν μορφές μερικής απασχόλησης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικογενειακές υποχρεώσεις και ιδιαίτερα στη φροντίδα των παιδιών. Η απλήρωτη αυτή εργασία φροντίδας, παρότι είναι απολύτως αναγκαία, δεν αποτιμάται και δεν καταγράφεται στο ΑΕΠ της χώρας.

Η ΓΣΕΕ με τις παρεμβάσεις της για το νομοσχέδιο, εμμένει στην προσπάθεια της να εξαλειφθούν οι όποιες διακρίσεις προκύπτουν, διότι με αυτόν τον τρόπο θέτεται και ζήτημα ίσης μεταχείρισης στον χώρο εργασίας και κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, ώστε να μετατραπεί η μισθολογική διαφάνεια σε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, απαιτείται η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή και τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας”.