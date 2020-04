Η Jet2 ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς Καλαμάτα έως 17 Ιουνίου

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τον αρχικό προγραμματισμό η Jet2 θα συνέδεε από τις 3 Μαΐου το αεροδρόμιο "Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος" με το Λονδίνο (κάθε Κυριακή) και το Μάντσεστερ (κάθε Τετάρτη και Κυριακή). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Jet2 πουλάει εισιτήρια και για το 2021 πτήσεων που συνδέουν την Καλαμάτα με Λονδίνο, Μάντσεστερ και Μπέρμιγχαμ.

Η Jet2 κάλεσε τους πελάτες που έχουν κάνει κράτηση για ταξίδια έως τις 17 Ιουνίου να επικοινωνήσουν μαζί της για να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις. Οσοι έχουν κάνει κράτηση μέσω on line πρακτορείου (On the Beach, loveholidays, ή άλλον) καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με τον ΟΤΑ.

«Θα επικοινωνήσουμε με όλους τους πελάτες, που έχουν κάνει κράτηση για ταξίδια μέχρι τις 17 Ιουνίου για να συζητήσουμε τις επιλογές τους, μία από τις οποίες είναι η μεταφορά της κράτησης σε μεταγενέστερη ημερομηνία», ανέφερε η Jet2, τονίζοντας ότι οι κλήσεις που έχει λάβει είναι άνευ προηγουμένου, γι’ αυτό δεν χρειάζεται να προσπαθούν να επικοινωνήσουν οι ίδιοι.

«Αν και αυτές είναι δύσκολες στιγμές για όλους, ο ήλιος θα βγει ξανά», καταλήγει με έναν αισιόδοξο τόνο το μήνυμα της Jet2.