Η Costa Navarino θα φιλοξενήσει τους 400 «αθανάτους» της ΔΟΕ

To ξενοδοχείο The Westin Resort της Costa Navarino θα ανοίξει στις 27 Φεβρουαρίου ενώ οι μονάδες The Romanos, Mandarin Oriental και W θα ανοίξουν τις πύλες τους στο ευρύ κοινό στις 9 Απριλίου.