Πρόταση του ΣΚΕΑΚ για προβολή της Καλαμάτας

Αρκετά καλή, από τα μέσα της σεζόν και μετά, χαρακτηρίζει την τουριστική χρονιά ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας επισημαίνοντας ότι “η Καλαμάτα έχει πλέον καθιερωθεί ως προορισμός ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, με πλούσια παροχή επιλογών που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες επισκεπτών”.

Παράλληλα αναφέρει ότι “είναι αναγκαίο και οι τοπικοί φορείς – Δήμος και Περιφέρεια – να εστιάσουν πιο έντονα στην προβολή του προορισμού μας και λιγότερο στη διαχείριση της καθημερινότητας”.

Στην ανακοίνωση του ο ΣΚΕΑΚ σημειώνει ακόμη ότι “η πόλη μας έχει ανάγκη από προβολή και σωστή τοποθέτηση στην τουριστική αγορά. Δεν πρέπει να παραμένει «εναλλακτικός προορισμός», αλλά να καθιερωθεί ως κύριος και αυτόφωτος προορισμός, όπως πραγματικά της αρμόζει.

Οι προωθητικές ενέργειες του Δήμου και της Περιφέρειας πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενιαίο στρατηγικό marketing plan, το οποίο θα υιοθετήσουν και θα στηρίξουν ενεργά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Μόνο έτσι η Καλαμάτα μπορεί να εξελιχθεί σε τουριστικό προορισμό πρώτης γραμμής. Ο Σύλλογός μας δηλώνει έτοιμος να συμβάλει έμπρακτα σε αυτήν την προσπάθεια, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις προβολής και φιλοξενίας που θα οργανωθούν τη νέα τουριστική σεζόν, με στόχο όλοι μαζί να αναδείξουμε την Καλαμάτα εκεί που πραγματικά αξίζει”.