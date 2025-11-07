“Ελληνικός Παλμός”: Στην Καλαμάτα μίλησε ο πρόεδρος Ν. Παπαδόπουλος

Πολιτική ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή και προέδρου του κόμματος “Ελληνικός Παλμός” Νικόλαου Παπαδόπουλου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην κτηνοτροφία που καταστρέφεται, “από την αμέλεια του υπουργείου αγροτικής Ανάπτυξης να χορηγήσει έγκαιρα εμβόλια στους κτηνοτρόφους, απαξιώνοντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στην υγεία που καταστρέφεται, αφού οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι μεγάλες στα κρατικά νοσοκομεία και στον Προσωπικό Αριθμό που επιβάλλει η κυβέρνηση, που οδηγεί τους πολίτες στην ηλεκτρονική σκλαβιά”.

Ο οργανωτικός γραμματέας Δημήτρης Αδαμόπουλος, αναφέρθηκε στην ακρίβεια που πλήττει τα Ελληνικά νοικοκυριά και στην παιδεία που νοσεί σοβαρά.

Ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης, καθηγητής Νομικής, μίλησε για την έλλειψη δικαιοσύνης και ο Διονύσιος Μακρής, θεολόγος και εκδότης, αναφέρθηκε στην “έλλειψη σεβασμού του πρωθυπουργού στην Ορθοδοξία”!