Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στο Μελιγαλά

“Ο Δήμος Οιχαλίας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και την κατηγορηματική του αντίθεση στην επικείμενη απόφαση παύσης λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Μελιγαλά”, επισημαίνεται σε ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. Οιχαλίας ζητεί “να διασφαλιστεί το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών του να έχουν πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες” και τονίζει πως “η διατήρηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στον Μελιγαλά αποτελεί υπόθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και αξιοπρέπειας”.

Στο ψήφισμα του Δ.Σ. Οιχαλίας σημειώνεται για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στον Μελιγαλά:

“Μία απόφαση που λαμβάνεται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, η οποία καλείται για ακόμη μία φορά να πληρώσει το τίμημα της συγκεντρωτικής λογικής και της αποδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών στην ελληνική περιφέρεια.

Το κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Μελιγαλά λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και αποτελεί τη μοναδική πλέον ταχυδρομική δομή, που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή, καλύπτοντας όχι μόνο το Δήμο Οιχαλίας, αλλά και τμήμα του Δήμου Μεσσήνης (Ζερμπίσια, Κεφαλινού, Ρεματιά, Βαλύρα, Μαυρομάτι κ.α.) καθώς του Δήμου Καλαμάτας (Άγιο Φλώρο, Χριστοφιλαίικα κ.α.).

Εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, επαγγελματίες, αγρότες, ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας βασικές υπηρεσίες, όπως η πληρωμή λογαριασμών, η είσπραξη συντάξεων, η αποστολή και παραλαβή αλληλογραφίας και δεμάτων.

Η διακοπή της λειτουργίας του θα έχει δραματικές συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων. Σε μια περιοχή με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο και μεγάλες αποστάσεις, η πρόσβαση σε εναλλακτικές ταχυδρομικές δομές είναι εξαιρετικά δυσχερής. Η πλειονότητα των κατοίκων είναι άτομα τρίτης ηλικίας, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης, τα οποία θα αναγκάζονται να ταξιδεύουν έως την Καλαμάτα για απλές συναλλαγές, με επιπλέον κόστος, ταλαιπωρία και ανασφάλεια.

Η απόφαση αυτή, αντί να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τη λειτουργία του καταστήματος - το οποίο ο Δήμος Οιχαλίας έχει ζητήσει να στελεχωθεί περαιτέρω - υποβαθμίζει μια ολόκληρη περιοχή και αναιρεί τις αναπτυξιακές προοπτικές της.

Η αποδυνάμωση τέτοιων δομών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της Αποκέντρωσης και της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), καθώς ο Δήμος Οιχαλίας βρίσκεται σε φάση αναπτυξιακής επανεκκίνησης και προσέλκυσης επενδύσεων.

Τέτοιες πρακτικές, που αποστερούν βασικές υπηρεσίες από τις τοπικές κοινωνίες, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην ερημοποίηση της υπαίθρου και στην περαιτέρω εγκατάλειψη των μικρών οικισμών.

Ο Δήμος Οιχαλίας: Καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση για την παύση λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ στον Μελιγαλά. Ζητεί την άμεση ανάκλησή της και τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του καταστήματος με ενίσχυση προσωπικού και υποδομών. Προτίθεται να καλύψει το κόστος ενοικίου του καταστήματος των ΕΛΤΑ στον Μελιγαλά. Καλεί την κυβέρνηση, τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, τους βουλευτές Μεσσηνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να σταθούν στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, αποτρέποντας μία ακόμη ενέργεια υποβάθμισης του τόπου.

Ο Δήμος Οιχαλίας δε ζητά χάρη. Ζητά να διασφαλιστεί το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών του να έχουν πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Η διατήρηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στον Μελιγαλά αποτελεί υπόθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και αξιοπρέπειας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι φορείς και οι κάτοικοι ενώνουμε τη φωνή μας και δηλώνουμε ξεκάθαρα: Όχι στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Μελιγαλά. Ναι στη διατήρηση των ζωτικών δημοσίων υπηρεσιών που κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους αρμόδιους υπουργούς, τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, τους βουλευτές Μεσσηνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου”.