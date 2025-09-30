Wines of Peloponnese – Thessaloniki: Eπιστροφή με 500 επισκέπτες και 2 sold-out masterclasses

Η κύρια δράση της ημέρας, το Walk Around Tasting που διοργανώθηκε από τη Wine Plus, συγκέντρωσε περισσότερους από 500 επισκέπτες –αριθμός εξαιρετικός για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 107 κρασιά από 38 οινοποιεία όλων των νομών της Πελοποννήσου, σε μια γευσιγνωσία self-serve format, με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κρασί και υποστήριξη από την ομάδα της Wine Plus. Από τα δροσερά λευκά και τα εκφραστικά ροζέ έως τα πολυσύνθετα ερυθρά, το Walk Around Tasting πρόσφερε μια ανεπανάληπτη παλέτα επιλογών που ανέδειξε την ποικιλομορφία και τον δυναμισμό του Πελοποννησιακού αμπελώνα. Ιδιαίτερα μεγάλος ήταν και ο αριθμός των επαγγελματιών του κρασιού που συμμετείχαν ενεργά, επιβεβαιώνοντας το εμπορικό ενδιαφέρον για τα κρασιά της Πελοποννήσου στη Βόρεια Ελλάδα. Συμπληρωματικά με την κεντρική εκδήλωση, πραγματοποιήθηκαν δύο fully booked Masterclasses με συνολικά 100 συμμετέχοντες, κυρίως επαγγελματίες, υπό την καθοδήγηση του αναγνωρισμένου wine expert Στέφανου Κόγια (1. Σπάνιες ποικιλίες της Πελοποννήσου. Η Κυδωνίτσα άνοιξε τον δρόμο – ποια ακολουθεί;. 2. Οι κλασικές ποικιλίες της Πελοποννήσου: Από την παράδοση στη σύγχρονη έκφραση). Με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, η δυναμική επιστροφή της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη μετά από σχεδόν 10 χρόνια ανέδειξε την αξία της συλλογικής εκπροσώπησης των κρασιών της Πελοποννήσου και το ολοένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των γηγενών ποικιλιών στη σύγχρονη αγορά.