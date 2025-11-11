Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Το αεροδρόμιο Αθηνών βασική τουριστική πύλη

Στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγιναν συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες, tour operators και διεθνείς ταξιδιωτικούς ομίλους, με αντικείμενο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας προς την Πελοπόννησο τόσο μέσω της Αθήνας όσο και μέσω του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, η στρατηγική της αξιοποιεί τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” ως κεντρική πύλη εισόδου προς την Πελοπόννησο, εστιάζοντας στην αύξηση των αφίξεων από διεθνείς αγορές.

Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με κορυφαίες ταξιδιωτικές πλατφόρμες όπως η TUI, η Skyscanner και η Lastminute.com, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη του Αεροδρομίου Καλαμάτας, με επαφές με τις αεροπορικές εταιρείες Jet2, EasyJet και Edelweiss για τη διεύρυνση του προγράμματος πτήσεων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκε επίσης το Μνημόνιο Συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον ΕΟΤ και την Adventure Travel Trade Association (ATTA) για την προώθηση των Peloponnese Trails και των θεματικών τουριστικών προϊόντων της περιοχής.

Η Περιφέρεια παρουσίασε στους επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας τα νέα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργειών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του place brand “The Land of Impossible Beginnings”, αναδεικνύοντας την Πελοπόννησο ως προορισμό εμπειριών που συνδέει πολιτισμό, φύση, αυθεντικότητα και ποιότητα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι η Πελοπόννησος διαμορφώνει με συνέπεια το δικό της σύγχρονο αφήγημα στον διεθνή τουρισμό, υλοποιώντας ολοκληρωμένο σχέδιο συνεργειών που ενισχύει την επισκεψιμότητα και τις σχέσεις με τις διεθνείς αγορές.