Διεκδίκηση χρηματοδότησης για Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο και Φαρμακείο: Ενισχύονται οι κοινωνικές δομές του Δήμου Καλαμάτας

Η πρόταση, που αφορά την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού και λειτουργικών δαπανών έως και το 2029, στοχεύει στη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Δημοτικού Συσσιτίου και του Κοινωνικού Φαρμακείου. Οι δομές αυτές εξυπηρετούν νοικοκυριά και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, προσφέροντας τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και φαρμακευτική υποστήριξη σε σταθερή βάση. Ο Δήμος Καλαμάτας λειτουργεί ήδη τις τρεις δομές με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η συνολική δαπάνη που διατίθεται μέσω της πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας διεκδικεί ποσό που εκτιμάται κοντά στις 600.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των τριών δομών. Το ποσό αυτό θα καλύψει τη μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού και τις λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2029. Για τη στελέχωση των δομών προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων -κοινωνικών λειτουργών, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, μαγείρων και φαρμακοποιών- ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής λειτουργία των υπηρεσιών. Συνολικά, εκτιμάται ότι 8 άτομα θα απασχοληθούν μέσω του προγράμματος, καλύπτοντας τις ανάγκες των δομών. Στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης εκτίμησε πως εφόσον ανάψει το “πράσινο φως” για την έγκριση η δράση θα αρχίσει να “τρέχει” από τα μέσα του 2026, τονίζοντας πως το προσωπικό θα προκύψει μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Ο ίδιος, απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ενημέρωσε πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το φαρμακείο να μετεγκατασταθεί από το ισόγειο του νέου Δημαρχείου στον Διοκλή. Ο Κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως για το παντοπωλείο υπάρχει όριο από τον κανονισμό ώστε να εξυπηρετούνται έως 170 οικογένειες, με το ενδιαφέρον του κόσμου να μην έχει πιάσει μέχρι στιγμής “ταβάνι”. Για το συσσίτιο επεσήμανε πως διατίθενται καθημερινά 125 μερίδες (με όριο τις 150), με μικρές διαφοροποιήσεις για ευαίσθητες περιπτώσεις κατόπιν εισήγησης κοινωνικών λειτουργών. Στο πλαίσιο των αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, ο ίδιος ενημέρωσε πως δεν ξεπέρασαν το όριο, τονίζοντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πως αν προκύψουν νέα αιτήματα στο μέλλον ο Δήμος θα αντιμετωπίσει το θέμα. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε βάσει του συνολικού προϋπολογισμού πως τα χρήματα που προορίζονται για το Δήμο είναι λίγα, ενώ ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως πρέπει να βρεθούν πιο ουσιαστικοί τρόποι ώστε ο Δήμος να σκύψει πάνω από τους ανθρώπους αυτούς και να δώσει πιο μακροπρόθεσμες λύσεις. Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη πρόσθεσε πως εν έτει 2025 αντί να χρειάζονται λιγότερα άτομα βοήθεια συμβαίνει το αντίθετο, υπογραμμίζοντας πως τα άτομα που εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να έχουν μόνιμη παρουσία, ώστε να υπάρχει συνέχεια στο σημαντικό αυτό έργο. Για το θέμα, οι παρατάξεις ψήφισαν ομόφωνα θετικά.

Τ.Αν.