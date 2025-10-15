Εξόρμηση Ορειβατικού στον Πάρνωνα

Στον μαγευτικό Πάρνωνα θα πεζοπορήσει την Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, προσκαλώντας τα μέλη και τους φίλους του να απολαύσουν την ομορφιά του φθινοπώρου στο βουνό.

Η διαδρομή ξεκινά από τις παρυφές του γραφικού χωριού Καρυές, σε υψόμετρο 950 μέτρων, και διασχίζει ένα εντυπωσιακό τοπίο, πλούσιο σε καστανιές, βελανιδιές, πλατάνια και έλατα. Η πεζοπορία είναι εύκολη, με βαθμό δυσκολίας 1, συνολική απόσταση 10 χιλιομέτρων και εκτιμώμενη διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για όλους. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7:30 το πρωί από τα γραφεία του συλλόγου.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αγγελική Τζαβάρα (τηλ. 6996405594) και τον Γιάννη Κουτσικέα (τηλ. 6974036515).