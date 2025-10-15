eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025 17:59

Εξόρμηση Ορειβατικού στον Πάρνωνα

Γράφτηκε από την

Εξόρμηση Ορειβατικού στον Πάρνωνα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στον μαγευτικό Πάρνωνα θα πεζοπορήσει την Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, προσκαλώντας τα μέλη και τους φίλους του να απολαύσουν την ομορφιά του φθινοπώρου στο βουνό.

Η διαδρομή ξεκινά από τις παρυφές του γραφικού χωριού Καρυές, σε υψόμετρο 950 μέτρων, και διασχίζει ένα εντυπωσιακό τοπίο, πλούσιο σε καστανιές, βελανιδιές, πλατάνια και έλατα. Η πεζοπορία είναι εύκολη, με βαθμό δυσκολίας 1, συνολική απόσταση 10 χιλιομέτρων και εκτιμώμενη διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για όλους. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7:30 το πρωί από τα γραφεία του συλλόγου.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αγγελική Τζαβάρα (τηλ. 6996405594) και τον Γιάννη Κουτσικέα (τηλ. 6974036515).

Κατηγορία Τουρισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις