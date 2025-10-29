Επιτυχημένη εκδήλωση προβολής του Δήμου Καλαμάτας στο Βουκουρέστι - Γαστρονομία, πολιτισμός και αυθεντικές εμπειρίες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση προβολής του Δήμου Καλαμάτας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διπλωματία των Πόλεων», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Radisson Blu Hotel Bucharest, στο Βουκουρέστι.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Cities’ Diplomacy | Municipality of Kalamata, Greece», είχε στόχο να αναδείξει την Καλαμάτα ως ελκυστικό προορισμό, μέσα από παρουσίαση, γευσιγνωσία ελαιολάδου, κλήρωση φιλοξενίας και επαγγελματική δικτύωση.

Σε αυτή παρευρέθηκαν περισσότεροι από 40 τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων και travel bloggers από το Βουκουρέστι, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντας την Καλαμάτα ως έναν προορισμό που συνδυάζει αυθεντικές εμπειρίες, γαστρονομία και πλούσιο πολιτισμό. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησαν ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, ο προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού Νίκος Γιαννακόπουλος και ο Σύμβουλος Τουρισμού Ηλίας Καλφακάκος, οι οποίοι παρουσίασαν το τουριστικό προιόν του δήμου Καλαμάτας αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα, τις εμπειρίες και τις μοναδικές ομορφιές της περιοχής.

Η εκδήλωση περιελάμβανε γευσιγνωσία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, που εντυπωσίασε τους παρευρισκομένους, καθώς και κλήρωση για δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στα ξενοδοχεία Garden City Resort και ΗΡΑ Hotel της Καλαμάτας. Η ατμόσφαιρα ήταν θερμή και ιδιαίτερα θετική, με τους προσκεκλημένους να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση και στη δικτύωση με τους εκπροσώπους του Δήμου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η κα Liliana Niculae, εκπρόσωπος του Γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας, η οποία εξέφρασε τη στήριξη του ΕΟΤ σε δράσεις που ενισχύουν την προβολή της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού στη ρουμανική αγορά.

Την επόμενη ημέρα, η αποστολή του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποίησε στοχευμένες επαγγελματικές συναντήσεις με τουριστικούς οργανισμούς της Ρουμανίας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνάντηση με την Aerovacante της εταιρίας Aerotravel, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο καταξιωμένους tour operators της Ρουμανίας, με πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση ταξιδιών και συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς προορισμούς. Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε έντονο ενδιαφέρον για ανάπτυξη θεματικών πακέτων που θα περιλαμβάνουν την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και συζητήθηκε η πιθανότητα ανάπτυξης απευθείας πτήσης charter.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Luxuria Travel, ένα από τα πλέον ανερχόμενα luxury travel agencies της ρουμανικής αγοράς, με το οποίο συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας σε επίπεδο premium εμπειριών, πολιτιστικού και γαστρονομικού τουρισμού. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με εκπρόσωπο της ένωσης δημοσιογράφων τουρισμού Ρουμανίας όπου συζητήθηκε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης press trip και fam trip το επόμενο διάστημα.

Η δράση εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Καλαμάτας για διεθνή προβολή, ενίσχυση της τουριστικής εξωστρέφειας και προσέλκυση νέων αγορών, αναδεικνύοντας την Καλαμάτα ως έναν αυθεντικό, ποιοτικό και βιώσιμο προορισμό της Μεσογείου.