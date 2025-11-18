Αλλαγές σε αντιμισθίες αντιδημάρχων στον Δήμο Τριφυλίας

Αλλαγές στις αντιμισθίες των αντιδημάρχων έγιναν στον Δήμο Τριφυλίας με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.

Έτσι από χθες στην αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθη), ενώ στον αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Τζαβέλλα θα παρέχεται (έμμισθος). Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κ. Ανδρινοπούλου προσελήφθη στον δημόσιο τομέα.

Κ.Μπ.