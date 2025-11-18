Αλλαγές σε αντιμισθίες αντιδημάρχων στον Δήμο Τριφυλίας

Έτσι από χθες στην αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθη), ενώ στον αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Τζαβέλλα θα παρέχεται (έμμισθος). Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κ. Ανδρινοπούλου προσελήφθη στον δημόσιο τομέα.
Κ.Μπ.
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025 17:51
Αλλαγές σε αντιμισθίες αντιδημάρχων στον Δήμο ΤριφυλίαςΓράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
Αλλαγές στις αντιμισθίες των αντιδημάρχων έγιναν στον Δήμο Τριφυλίας με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.
