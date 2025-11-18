eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025 18:28

Διακοπή νερού σε Βέργα, Μικρή Μαντίνεια, Αβία και Δολούς λόγω βλάβης

Χωρίς υδροδότηση παραμένουν από το μεσημέρι της Δευτέρας περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και της Δυτικής Μάνης, εξαιτίας σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης Φ500.

Η ζημιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου που πραγματοποιούσε τοποθέτηση οπτικών ινών. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων, η διακοπή επηρεάζει τη Βέργα και τη Μικρή Μαντίνεια, όπως και την Αβία και τους Δολούς του Δήμου Δυτικής Μάνης. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επαναφοράς της υδροδότησης. Οι υπηρεσίες ζητούν την κατανόηση των κατοίκων, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

 

Κατηγορία Κοινωνία
