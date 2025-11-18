Διακοπή νερού σε Βέργα, Μικρή Μαντίνεια, Αβία και Δολούς λόγω βλάβης

Η ζημιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου που πραγματοποιούσε τοποθέτηση οπτικών ινών. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων, η διακοπή επηρεάζει τη Βέργα και τη Μικρή Μαντίνεια, όπως και την Αβία και τους Δολούς του Δήμου Δυτικής Μάνης. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επαναφοράς της υδροδότησης. Οι υπηρεσίες ζητούν την κατανόηση των κατοίκων, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.