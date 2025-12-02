Στην Καλαμάτα το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» - Διακριτική παρουσία της αστυνομίας

Το κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε 1921 επιβάτες από το Ισραήλ. Το λιμάνι της Καλαμάτας είναι η πρώτη στάση του ταξιδιού του, με επόμενη στάση το Αργοστόλι.

Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες, κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας, περιηγήθηκαν στην πόλη της Καλαμάτας, ενώ και λεωφορεία μετέφεραν επισκέπτες σε Σπάρτη, Αρχαία Ολυμπία και Αρχαία Μεσσήνη.

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω κρουαζιερόπλοιο είχε δέσει ξανά στην Καλαμάτα στις 28 Οκτωβρίου μέσα από μια επεισοδιακή άφιξη, καθώς μέλη της Αντιφασιστικής Κίνησης, συλλογικοτήτων και φορέων της πόλης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με παλαιστινιακές σημαίες και συνθήματα για λευτεριά στην Παλαιστίνη. Αυτή τη φορά ωστόσο δεν προέκυψε κάποια ένταση, επιτηρώντας διακριτικά το χώρο άνδρες του Λιμενικού και της Αστυνομίας.