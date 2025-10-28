Καλαμάτα: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο "Crown Iris" (βίντεο-φωτογραφίες)

Στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσε πριν λίγη ώρα προερχόμενο από τη Χάιφα το κρουαζιερόπλοιο "Crown Iris", σημαίας Παναμά, που μεταφέρει εκατοντάδες Ισραηλινούς τουρίστες.

Από νωρίς το πρωί περιμετρικά του λιμανιού βρίσκονται μέλη της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας και άλλοι διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την άφιξη Ισραηλινών τουριστών στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα ως αντίδραση στη γενοκτονία στη Γάζα.

Στο λιμάνι της Καλαμάτας από νωρίς επίσης βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο οι διαμαρτυρόμενοι διαδηλωτές να έρθουν σε επαφή με τους τουρίστες και για να διασφαλιστεί η ομαλή αποβίβασή τους.

Ορισμένοι εκ των τουριστών πρόκειται να μεταφερθούν με τουριστικά λεωφορεία σε αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής και άλλοι θα παραμείνουν για κάποιες ώρες στην πόλη της Καλαμάτας.