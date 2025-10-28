eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025 08:41

Καλαμάτα: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο "Crown Iris" (βίντεο-φωτογραφίες)

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο &quot;Crown Iris&quot; (βίντεο-φωτογραφίες)

Premium Strom

Στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσε πριν λίγη ώρα προερχόμενο από τη Χάιφα το κρουαζιερόπλοιο "Crown Iris", σημαίας Παναμά, που μεταφέρει εκατοντάδες Ισραηλινούς τουρίστες.

Από νωρίς το πρωί περιμετρικά του λιμανιού βρίσκονται μέλη της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας και άλλοι διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την άφιξη Ισραηλινών τουριστών στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα ως αντίδραση στη γενοκτονία στη Γάζα.

Στο λιμάνι της Καλαμάτας από νωρίς επίσης βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο οι διαμαρτυρόμενοι διαδηλωτές να έρθουν σε επαφή με τους τουρίστες και για να διασφαλιστεί η ομαλή αποβίβασή τους.

Ορισμένοι εκ των τουριστών πρόκειται να μεταφερθούν με τουριστικά λεωφορεία σε αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής και άλλοι θα παραμείνουν για κάποιες ώρες στην πόλη της Καλαμάτας.

View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/tourismos/item/344534-kalamata-ypo-drakonteia-metra-asfaleias-to-israilino-krouazieroploio-crown-iris-vinteo-fotografies#sigProIdf334095a0b

Κατηγορία Τουρισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις