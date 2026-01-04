Τι διαπίστωσε ο ΟΤΕ για το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των αεροδρομίων

Σε ανακοίνωση του ο Ομιλος ΟΤΕ αναφέρει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».
Κυριακή, 04 Ιανουαρίου 2026 13:12
Τι διαπίστωσε ο ΟΤΕ για το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των αεροδρομίωνΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Κατηγορία Κοινωνία