Κυριακή, 04 Ιανουαρίου 2026 13:12

Τι διαπίστωσε ο ΟΤΕ για το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των αεροδρομίων

Τι διαπίστωσε ο ΟΤΕ για το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των αεροδρομίων

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ με αφορμή το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Σε ανακοίνωση του ο Ομιλος ΟΤΕ αναφέρει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

