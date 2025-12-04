"Πάμε βόλτα" στη Μάνη

Οι ξερολιθιές αποτελούν ένα τεράστιο δίκτυο έργων που έρχεται από το πολύ μακρινό παρελθόν. Πριν από χιλιάδες χρόνια στον ελλαδικό χώρο οι άνθρωποι βρήκαν την πλέον αποτελεσματική λύση να στηρίζουν και να συγκρατούν το πολύτιμο χώμα για καλλιέργεια, να αποτρέπουν την ορμητική απογύμνωση του εδάφους από τα ορμητικά νερά της βροχής… Είναι οι ταπεινές αλλά τόσο πολύτιμες ξερολιθιές που διαμορφώνουν και έχουν γίνει ένα με το ελληνικό τοπίο, τόσο στην ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική Ελλάδα. Είναι οι ξερολιθιές της Μάνης που φωνάζουν «βοήθεια» βλέποντας τους ολετήρες της μπουλντόζας «για τουριστική ανάπτυξη» αλλά και τους τεράστιους πληθυσμούς αγριογούρουνων που τις ρημάζουν στο διάβα τους. Στόχος είναι η γνωριμία με τις ξερολιθιές της Εξω Μάνης και η διαμόρφωση προτάσεων για την διάσωσή τους.

Η αναχώρηση από την Καλαμάτα θα γίνει στις 10 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 6970347650.