O «Ευκλής» στο όρος Καλάθι

Αντί για την Αχαΐα, η πεζοπορία θα πραγματοποιηθεί στο όρος Καλάθι, κοντά στην Καλαμάτα, λόγω των δυσχερών συνθηκών στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από την Ανω Βέργα και θα καταλήξει στη δολίνη «Κρατήρας» ή «Βαθύ». Το μονοπάτι αποτελείται κυρίως από παλιό καλντερίμι που συνέδεε τους οικισμούς της περιοχής με την κορυφή του Ταυγέτου και τη Μεσσηνιακή Μάνη. Η πεζοπορία έχει βαθμό δυσκολίας Α++ και διάρκεια περίπου 5 ώρες. Το υψόμετρο κυμαίνεται από 842 μ. έως 1.310 μ. Η μετακίνηση θα γίνει με Ι.Χ. της κάθε παρέας και η συμμετοχή κοστίζει 5 ευρώ.

Ραντεβού για την εκκίνηση στις 8 π.μ. στο σημείο Ψαρών και Μακεδονίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του συλλόγου: 6974252234.