Ασταμάτητη μείωση πληθυσμού στη Μεσσηνία: Αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων το 2025 (πίνακας)

Για ακόμη μία χρονιά το δημογραφικό αποτύπωμα της Μεσσηνίας παραμένει βαθιά αρνητικό. Τα στοιχεία του Ληξιαρχείου του υπουργείου Εσωτερικών δείχνουν ότι και το 2025 οι θάνατοι ξεπέρασαν κατά πολύ τις γεννήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η φυσική μείωση του πληθυσμού έχει παγιωθεί ως δομικό χαρακτηριστικό του νομού.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, το 2025 στα ληξιαρχεία της Μεσσηνίας καταγράφηκαν 2.255 θάνατοι και μόλις 789 γεννήσεις. Η φυσική κίνηση του πληθυσμού ήταν αρνητική κατά 1.466 κατοίκους, συνεχίζοντας μια αδιάκοπη αλυσίδα απωλειών που καταγράφεται εδώ και χρόνια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το 2025 καταγράφεται αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων. Για πρώτη φορά στα διαθέσιμα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, οι γεννήσεις στη Μεσσηνία υποχώρησαν κάτω από το όριο των 800, εξέλιξη που αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο την αδυναμία φυσικής ανανέωσης του πληθυσμού. Ακόμη και σε σύγκριση με το 2024, όπου είχαν καταγραφεί 849 γεννήσεις, η υποχώρηση είναι αισθητή και δεν μπορεί να αποδοθεί σε συγκυριακούς παράγοντες.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει τη διαχρονική ανισορροπία μεταξύ γεννήσεων και θανάτων. Από το 2016 έως και το 2025 η Μεσσηνία καταγράφει κάθε χρόνο αρνητικό ισοζύγιο, με ετήσιες απώλειες που κυμαίνονται από -1.155 έως -1.682 κατοίκους. Το 2025, αν και εμφανίζει μικρότερη απώλεια σε σχέση με ορισμένες προηγούμενες χρονιές, δεν ανατρέπει τη συνολική τάση δημογραφικής συρρίκνωσης.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη γήρανση του πληθυσμού, αλλά αφορά κυρίως τη συνεχή μείωση των γεννήσεων. Χωρίς ουσιαστικές πολιτικές στήριξης των νέων οικογενειών και παραμονής του ενεργού πληθυσμού στον τόπο, η δημογραφική πίεση αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, με άμεσες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Τελευταία χρονιά που γεννήθηκαν περισσότερα από 1.000 παιδιά στη Μεσσηνία ήταν το 2017.

Να σημειωθεί ότι η δήλωση των γεννήσεων γίνεται αρχικά από τα μαιευτήρια η έδρα των οποίων είναι η Καλαμάτα, για αυτό και καταγράφονται εκεί σχεδόν όλες οι γεννήσεις της Μεσσηνίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γεννήσεις που γίνονται σε άλλες περιοχές και ειδικότερα στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακριβής καταγραφή. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν, η σύγκριση αποτυπώνει τη δυναμική της σχέσης θάνατοι – γεννήσεις.

Αναλυτικά στοιχεία για τους θανάτους και τις γεννήσεις που καταγράφηκαν στα ληξιαρχεία της Μεσσηνίας την τελευταία δεκαετία παρουσιάζονται στον πίνακα: