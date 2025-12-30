Εσοδα κρουαζιέρας: Ουραγός η Καλαμάτα, ελάχιστες εισπράξεις και για το Δήμο Πύλου – Νέστορος

Η κατανομή των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας στους δήμους της χώρας φωτίζει με τον πιο καθαρό τρόπο το πραγματικό αποτύπωμα της κρουαζιέρας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για τη διάθεση συνολικού ποσού 9.775.519,24 ευρώ, οι δύο δήμοι του νομού που περιλαμβάνονται στον πίνακα εισπράττουν λιγότερα από… 700 ευρώ, σε πλήρη αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας.

Ο Δήμος Καλαμάτας λαμβάνει μόλις 49,05 ευρώ και κατατάσσεται τελευταίος με βάση τα έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας, ενώ ο δήμος Πύλου – Νέστορος 617,30 ευρώ. Πρόκειται για ποσά που δεν επιτρέπουν ούτε στοιχειώδη παρέμβαση σε υποδομές, πολλώ δε μάλλον να στηρίξουν έναν κλάδο που κατά καιρούς παρουσιάζεται ως «στρατηγική ευκαιρία» για τη Μεσσηνία.

Η εικόνα γίνεται πιο καθαρή αν συγκριθεί με δήμους που έχουν ουσιαστική παρουσία στην κρουαζιέρα. Ο Πειραιάς εισπράττει 843.577,81 ευρώ, το Ηράκλειο 274.280,40 ευρώ, τα Χανιά 220.362,41 ευρώ, ενώ νησιά με σταθερή κίνηση κρουαζιερόπλοιων εμφανίζουν έσοδα δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στη Μεσσηνία η κρουαζιέρα παραμένει περισσότερο αφήγημα παρά οικονομική δραστηριότητα με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Παρά τις αναφορές σε λιμάνια, αφίξεις και προοπτικές, η πραγματική κατανομή των εσόδων αποκαλύπτει πως η συμμετοχή του νομού στο συνολικό «ταμείο» της κρουαζιέρας είναι σχεδόν μηδενική.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα δεν είναι αν η κρουαζιέρα «υπάρχει» στη Μεσσηνία, αλλά αν έχει υπάρξει ποτέ σοβαρός σχεδιασμός ώστε να αφήνει πραγματικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες.

