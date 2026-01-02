Καιρός: «Παγωμένο» πρωινό και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας (Βίντεο)

Μικρή άνοδο θα σημειώσει σήμερα, Παρασκευή (2/1), η θερμοκρασία, αν και ο καιρός θα παραμείνει κατά κανόνα χειμερινός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σήμερα στα δυτικά λίγες αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αρχικά θα είναι γενικά αίθριος, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.