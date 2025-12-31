Στους κορυφαίους προορισμούς Costa Navarino και Πελοπόννησος, σύμφωνα με το Forbes Travel Guide

Πρόκειται για τη μοναδική ελληνική πρόταση που ξεχωρίζει στη διεθνή κατάταξη και τοποθετείται ανάμεσα σε κορυφαίους προορισμούς από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Forbes Travel Guide, η Πελοπόννησος αναδεικνύεται ως ο επόμενος μεγάλος προορισμός του λεγόμενου set-jetting, δηλαδή των ταξιδιών σε τοποθεσίες που συνδέονται με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η διεθνής προβολή της περιοχής συνδέεται με τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια», στην οποία ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα στο δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Η αναφορά αυτή ενισχύει τη θέση της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη, αναδεικνύοντας τον συνδυασμό τοπίου, πολιτισμού και σύγχρονων τουριστικών υποδομών που διαθέτει η περιοχή.

Το Forbes Travel Guide αναφέρει «Ο επόμενος προορισμός για το «set-jetting» —την τάση των ταξιδιών σε τοποθεσίες όπου γυρίζονται ταινίες και τηλεοπτικές σειρές— θα είναι η Πελοπόννησος. Η νότια χερσόνησος της Ελλάδας περνά στο προσκήνιο με την επερχόμενη ταινία The Odyssey του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, όπου ο Ματ Ντέιμον, στον ρόλο του Οδυσσέα, ταξιδεύει στο Αιγαίο στη δεκαετή επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στη Μεσσηνία, το θέρετρο Costa Navarino «βουτά» στο έπος με ένα Odyssey Trail έξι στάσεων, που αναπαριστά το ταξίδι του ομηρικού ήρωα, καθώς και με «φιλοσοφικούς περιπάτους» μαζί με καθηγητή, για την εξερεύνηση των θεμάτων του μύθου. Στη συνέχεια, η επιστροφή είναι σύντομη στο Mandarin Oriental, Costa Navarino, ένα all-suite ξενοδοχείο πέντε αστέρων του Forbes Travel Guide.».