Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 16:30

Ανάβαση του Ορειβατικού συλλόγου Καλαμάτας στο όρος Ζήρεια

Χειμερινή ανάβαση στο δεύτερο υψηλότερο βουνό της Πελοποννήσου, το όρος Ζήρεια, θα πραγματοποιήσει το διήμερο 17-18/1 ο Ορειβατικός σύλλογος Καλαμάτας.

Το βουνό έχει μέγιστο ύψος 2374 μ. και βρίσκεται στο μεγαλύτερο τμήμα του στο νομό Κορινθίας με θέα εκτός από την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τον Κορινθιακό κόλπο και τις ψηλές κορυφές της Στερεάς Ελλάδας. Οι συνθήκες θα είναι χειμερινές και για τη συμμετοχή απαιτείται ο σχετικός εξοπλισμός και πολύ καλή φυσική κατάσταση. Η διαμονή θα γίνει στο αυτοδιαχειριζόμενο καταφύγιο Β’ της Ζήρειας, σε υψόμετρο 1.680 μέτρων. Ο βαθμός δυσκολίας είναι 5 και οι ώρες πορείας 7 +/- ώρες. Η αναχώρηση θα γίνει από τα εντευκτήρια του Συλλόγου το Σάββατο στις 2.30 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο τηλ. 6944890400 (Κωνσταντίνος Δημόπουλος).

