Νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Καλαμάτας για το 2026: Έξι πυλώνες και ανοιχτά ερωτήματα

Το πρόγραμμα σηματοδοτεί τη μετάβαση του «Visit Kalamata» από μια απλή ψηφιακή καμπάνια σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα στρατηγικής τουριστικής εξωστρέφειας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με θέμα την έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσεων για το 2026 και τον απολογισμό του 2025, όπου διαπιστώθηκε πως, έπειτα από χρόνια “ανομβρίας”, έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προόδου. Ωστόσο, από τη συζήτηση αναδείχθηκαν και προβληματισμοί γύρω από την αδράνεια ως προς την αξιοποίηση όλου του προϋπολογισμού και της επέκτασης του, το κοινό που πρέπει να εστιάσει ο Δήμος, ενώ το κεντρικό ερώτημα που ξεχώρισε ήταν: ποιο είναι τελικά το τουριστικό προφίλ και η ταυτότητα της Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα οργανώνεται όπως εξήγησε ο σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ηλίας Καλφακάκος σε έξι διακριτούς πυλώνες, που αποτυπώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της πόλης:

1. Visit Kalamata Governance • 25.000 ευρώ: Περιλαμβάνει τον στρατηγικό συντονισμό, τη διοίκηση και την παρακολούθηση όλων των δράσεων (21.500 €), καθώς και τη διεκδίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (3.500 €). Στόχος είναι η θεσμική ενίσχυση του Δήμου και η μετάβαση από αποσπασματικές ενέργειες σε ένα συνεκτικό μοντέλο διακυβέρνησης τουρισμού.

2. Visit Kalamata Digital • 25.000 ευρώ: Αφορά την υποστήριξη και ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών (ιστοσελίδες, social media, καμπάνιες SoMe). Περιλαμβάνει στρατηγική διαχείριση περιεχομένου, διαφημιστικές καμπάνιες, remarketing, παραγωγή reels και συνεχή ανάλυση δεδομένων.

3. Visit Kalamata Content • 55.000 ευρώ: Πρόκειται για τον βασικό κορμό αφήγησης του προορισμού: Περιλαμβάνει παραγωγή φωτογραφιών και βίντεο (28.000 €) με θεματικές όπως γαστρονομία, πολιτισμός, φύση, city break και 4 εποχές. Παραγωγή γραφικών (5.000 €). Παραγωγή κειμένων και μεταφράσεις σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά (4.000 €). Kalamata Heritage Brand Initiative – Καλαματιανό Μαντήλι (18.000 €): αξιοποίηση του εμβληματικού πολιτιστικού στοιχείου ως σύγχρονου brand symbol, με storytelling, πολιτιστικές δράσεις και συνεργασίες με δημιουργούς.

4. Visit Kalamata City Diplomacy • 52.000 ευρώ: Περιλαμβάνει: Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (17.000 €), όπως ITB Berlin, WTM London, IFTM Paris, Philoxenia κ.ά. Στοχευμένες παρουσιάσεις, fam trips και press trips (35.000 €), με φιλοξενία δημοσιογράφων και επαγγελματιών του τουρισμού και διοργάνωση B2B συναντήσεων.

5. Visit Kalamata Ads • 38.000 ευρώ: Διαφήμιση σε κανάλια τρίτων (28.000 €): έντυπα, ψηφιακά μέσα, influencers, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots. Συνδιαφήμιση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου (10.000 €), με στόχο τη συνεκτική προβολή της Καλαμάτας σε διεθνείς αγορές.

6. Visit Kalamata Physical • 5.000 ευρώ: Ανάπτυξη σημείων φυσικής παρουσίας: info points, QR signs, photo spots, εικαστικές παρεμβάσεις και «instagrammable» σημεία στην πόλη, ενισχύοντας την εμπειρία του επισκέπτη στον δημόσιο χώρο.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΜ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας και της Οργανωτικής Επιτροπής του Messinia Forum Γιάννης Κολοβός, κατέθεσε υπόμνημα θέσεων και προτάσεων του Συλλόγου, αναφορικά τόσο με τον απολογισμό του 2025 όσο και με τον σχεδιασμό για το 2026. Στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των 200.000 ευρώ για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του 2025 χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά περιορισμένος» για μια πόλη που επιδιώκει δυναμική τουριστική ανάπτυξη. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, σύμφωνα με τον ΣΕΜ, το γεγονός ότι απορροφήθηκε μόλις περίπου το 50% του ποσού, στοιχείο που –όπως τονίζεται– θα πρέπει να αναλυθεί επαρκώς ως προς τους λόγους της αστοχίας στην εφαρμογή.

Παράλληλα, ο Σύλλογος κάνει λόγο για περιορισμένη αποτελεσματικότητα ορισμένων δράσεων, όπως η συντήρηση του visit.kalamata.gr, το οποίο –όπως αναφέρεται– διαθέτει στατικό και περιορισμένο περιεχόμενο, σε μία μόνο γλώσσα, χωρίς σύγχρονες λειτουργίες και στοχευμένη στρατηγική προώθησης. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται επικάλυψη ενεργειών με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (ενδεικτικά WTM London 2025), χωρίς σαφείς στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και συνοδευτικές ενέργειες, γεγονός που –κατά τον ΣΕΜ– ενδέχεται να οδηγήσει σε αναποτελεσματική αξιοποίηση των ήδη περιορισμένων πόρων. Αναφορικά με το πρόγραμμα του 2026, ο ΣΕΜ εξέφρασε εκ νέου έντονο προβληματισμό για το ύψος του προϋπολογισμού των 200.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 0,28% του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου (70.647.387,25 ευρώ). Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με το υπόμνημα, καταδεικνύει περιορισμένο βαθμό προτεραιοποίησης του τουρισμού στον στρατηγικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι ο κλάδος της εστίασης και του τουρισμού στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητά του στην ανάπτυξη του τοπικού τουριστικού προϊόντος, ενώ παρέθεσε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια και μελλοντικές, όπως: Το Messinia Forum, που έχει αναδείξει τη μεσσηνιακή γαστρονομία σε διεθνές επίπεδο και απέσπασε χρυσή διάκριση στα Event Awards, τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Kalamata experience για τον εναλλακτικό τουρισμό, την εορταστική «Πλατεία των Ευχών», που άνοιξε προοπτική χειμερινού τουρισμού, τη σχεδιαζόμενη δομή «Το Βαγόνι» για εκπαίδευση και ένταξη νέων, με έμφαση σε άτομα ΑμεΑ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και τη δημιουργία food van για την προβολή της μεσσηνιακής γαστρονομίας σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με έμφαση στην Αττική. Κεντρική πρόταση του ΣΕΜ αποτελεί η στοχευμένη προβολή στο λεκανοπέδιο Αττικής, το οποίο χαρακτηρίζεται «τεράστια και σταθερή τουριστική δεξαμενή» για την Καλαμάτα, λόγω πληθυσμιακού μεγέθους και εγγύτητας.

Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν περιλαμβάνονται: Ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού του τουριστικού προγράμματος, ένταξη και στήριξη δράσεων που προέρχονται από την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, ενίσχυση ψηφιακής και εξωτερικής διαφήμισης στην Αττική (μετρό, στάσεις, ραδιόφωνα), με έμφαση στα city breaks, ανάδειξη του τομέα του well-being, με δράσεις όπως κολύμβηση όλο τον χρόνο, συνεργασίες με κολυμβητικές κοινότητες, διοργάνωση αγώνων (aquathlon) και προβολή πεζοπορικών διαδρομών, και εμπλουτισμό του τουριστικού αφηγήματος με σύγχρονες, ανθρωποκεντρικές εμπειρίες, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Τέλος, ζητείται έγκαιρη κοινοποίηση του σχεδίου του προγράμματος πριν τη λήξη κάθε έτους, ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστική διαβούλευση και καλύτερη προετοιμασία.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας Νίκος Μαλαπέτσας ζήτησε συνέπεια και ενημέρωση προς τους επαγγελματίες νωρίτερα από τις προγραμματισμένες δράσεις, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν το πρόγραμμα τους, ενώ στάθηκε και στο κομμάτι της διασύνδεσης με τους τουριστικούς πράκτορες που έρχονται σε επαφή με την ομάδα του Δήμου στα ταξίδια που πραγματοποιεί. Ακόμα δεν δήλωσε εντυπωσιασμένος από το υλικό που αναρτάται στα social του “Visit Kalamata”, εκτιμώντας πως το αποτέλεσμα δεν είναι ελκυστικό. Ο ίδιος έθεσε και την απουσία του tik tok από την διαδικτυακή δραστηριότητα του Δήμου, δίχως να λάβει κάποια δεσμευτική απάντηση ως προς την ένταξη του, παρότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης γνωστοποίησε πως βρίσκεται στα σκαριά η δημιουργία μιας “τράπεζας λήψεων”, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα. Ο ίδιος, πληροφόρησε σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση των οικονομικών στον τουρισμό, πως έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να τρέξουν κάποιες δοκιμαστικές διαδικασίες από φέτος με άλλο τρόπο, και εφόσον αποφέρουν αποτέλεσμα θα σταθεροποιηθούν από του χρόνου. Ακόμα, ο κ. Λαζαρίδης πληροφόρησε για το ενδιαφέρον Γάλλων για κρατήσεις στην Καλαμάτα, συνδέοντάς το με τις πρόσφατες δράσεις του Δήμου στο Παρίσι.

Για τον χαρακτήρα της πόλης που θέλει ο Δήμος να προβάλει, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου μετέφερε το ενδιαφέρον οικογενειών να μετακομίσουν στην Καλαμάτα, διαφωνώντας με όσους λένε πως η πόλη είναι τουριστική. “Εχουμε μια ποιότητα ζωής που δεν την καταλαβαίνουμε. Αυτός όμως που έχει ζήσει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα την καταλαβαίνει, αναζητώντας προορισμούς με ποιότητα ζωής” σημείωσε. Η συζήτηση στη συνέχεια εστίασε στην σοβαρή εικόνα που πρέπει να βγαίνει προς τα έξω μέσω του υλικού που θα δημιουργηθεί, έτσι ώστε η πόλη να προσελκύει την ποιότητα και όχι την ποσότητα, μέσα από το μότο “Πόλη για να ζεις”. Παράλληλα, σχολιάστηκε η ισορροπία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον τουρισμό, στα μαγαζιά και στους κατοίκους, με περιστατικά που παρατηρούνται κατά καιρούς από ντόπιους να δείχνουν πως δεν είναι υπέρ αυτού του σκέλους.

Η Καλαμάτα, με τη δυναμική της ως αναδυόμενος μεσογειακός προορισμός, φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή της αναγνωρισιμότητα, να εδραιώσει τη θεματική της ταυτότητα και να εμπλουτίσει την εμπειρία του επισκέπτη σε όλα τα επίπεδα — ψηφιακά, φυσικά και συναισθηματικά, με το βασικό προαπαιτούμενο να είναι η ενίσχυση της επισκεψιμότητας εκτός θερινής σεζόν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026

1. Visit Kalamata Governance 1.1 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Συντονισμός και Διαχείριση Δράσεων

Η δράση αυτή αφορά την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη στρατηγική υποστήριξη, τον συντονισμό και τη διοίκηση του συνόλου των δράσεων του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καλαμάτας για το 2026. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η οριζόντια συνοχή, η συνέπεια και η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου μοντέλου “Visit Kalamata” ως πλατφόρμα εξωστρέφειας, εμπειριών και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν τη λειτουργία τουριστικών προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται από τον Δήμο Καλαμάτας, σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς, με σκοπό τον έγκαιρο σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της πόλης. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται: • Ο γενικός συντονισμός των δράσεων του προγράμματος, σύμφωνα με τη στρατηγική του Δήμου • Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου τουριστικής προβολής, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την πολυκαναλική παρουσία και τη διαφοροποίηση του προορισμού • Η διοίκηση ομάδων εργασίας και η παρακολούθηση της υλοποίησης ενεργειών, ενεργοποιώντας συνεργασίες με φορείς όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο και οι επαγγελματικοί σύλλογοι • Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση και υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών προβολής (ψηφιακών, φυσικών, επικοινωνιακών) • Η επίβλεψη διοικητικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων ενδιαφέροντος, προκηρύξεων, προδιαγραφών υπηρεσιών και τήρησης του θεσμικού πλαισίου του ΕΟΤ • Η συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, βάσει KPIs και στρατηγικών στόχων • Η συστηματική υποστήριξη της συμμετοχής του Δήμου σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την καινοτομία στον τουρισμό Η παροχή αυτών των υπηρεσιών αποτελεί τον κρίσιμο κορμό του προγράμματος και προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των επιμέρους πυλώνων. Μέσα από την οργάνωση, τη συνεργασία και τη στρατηγική παρακολούθηση, η Καλαμάτα μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως μοντέλο προορισμού με σύγχρονη διακυβέρνηση, ευελιξία και μακροπρόθεσμη προοπτική.

1. Visit Kalamata Governance 1.2 Διεκδίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Η Δράση 1.2 αφορά την υποστήριξη και ενεργοποίηση των διαδικασιών διεκδίκησης, συμμετοχής και ωρίμανσης έργων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, που αφορούν τον τουρισμό, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ένταξη της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030, η συστηματική της παρουσία σε ευρωπαϊκά δίκτυα και η συνεχώς διευρυνόμενη συνεργασία με φορείς όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τοπικούς και ευρωπαϊκούς εταίρους, καθιστούν κρίσιμη την οργανωμένη και στοχευμένη διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα ενισχύσουν τον τουριστικό τομέα της περιοχής. Η δράση περιλαμβάνει: • Αναζήτηση και παρακολούθηση χρηματοδοτικών ευκαιριών από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Horizon Europe, Interreg, CERV, Creative Europe, EUI, ESPA, PRIMA, Erasmus+) • Σχεδιασμό και συγγραφή συμμετοχής σε προτάσεις έργων ή παρεμβάσεων σχετικών με την τουριστική προβολή, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τον τουρισμό, την τουριστική καινοτομία και την εμπειρία επισκέπτη και άλλα σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη θέματα • Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς εταίρους (πανεπιστήμια, δίκτυα πόλεων, οργανισμούς τουρισμού, clusters, ΜΚΟ) για την από κοινού υποβολή προτάσεων • Διασφάλιση συνέργειας μεταξύ των εγκεκριμένων έργων που τρέχει ο Δήμος και του προγράμματος τουριστικής προβολής, ώστε να αξιοποιούνται συνέργειες, κοινά παραδοτέα και πολλαπλασιαστικά οφέλη. Σύνδεση των έργων τουριστικής ανάπτυξης με τις εμβληματικές τοπικές υποδομές και θεσμούς, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα μουσεία, οι διαδρομές, τα τοπικά προϊόντα κ.ά • Υποστήριξη της συμμετοχής σε διεθνείς συνεργασίες, ανταλλαγές καλών πρακτικών και δράσεις διακρατικής εξωστρέφειας. Η δράση αυτή εστιάζει στη μετάβαση από την απλή προβολή στην έξυπνη επένδυση σε projects με βάθος και διάρκεια, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν δράσεις περιεχομένου, εκπαίδευσης, δικτύωσης, πολιτισμού, τοπικής ενδυνάμωσης και βιωσιμότητας.

2. Visit Kalamata Digital 2.1 Υποστήριξη Καναλιών και καμπάνιες σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (SoMe)

Η δράση 2.1 αφορά την πλήρη υποστήριξη και ανάπτυξη των ψηφιακών τουριστικών καναλιών του Δήμου Καλαμάτας, με έμφαση στη συστηματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), την ενίσχυση της απήχησης του brand “Visit Kalamata” και την προσέγγιση στοχευμένων κοινού με σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας. Η Καλαμάτα διαχειρίζεται ήδη ένα οργανωμένο σύνολο καναλιών (Facebook, Instagram, YouTube), που έχουν εξελιχθεί σε βασικά σημεία αλληλεπίδρασης με υφιστάμενους και δυνητικούς επισκέπτες. Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί ποιοτικά και ποσοτικά αυτή η παρουσία, να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα, να δομηθεί ένα σαφές αφηγηματικό προφίλ του προορισμού και να καλλιεργηθεί σταθερή σχέση με το κοινό. Σχεδιάζεται η ανάπτυξη και αντίστοιχου προφίλ στο linkedin, για την στόχευση κοινού με ενδιαφέρον σε συνέδρια και εταιρικά events. Η υποστήριξη περιλαμβάνει: • Στρατηγική διαχείριση περιεχομένου στα τουριστικά κανάλια του Δήμου, με προγραμματισμένες αναρτήσεις (EN-GR), χρήση θεματικών ενοτήτων και εικαστική συνέπεια με το brand “Visit Kalamata” • Υλοποίηση διαφημιστικών καμπανιών στα Social Media (κυρίως Facebook & Instagram, με δυνατότητα επέκτασης σε TikTok), με στόχους: δημιουργία αναγνωρισιμότητας (awareness) και διεύρυνση κοινού (reach) • Προώθηση εμπειριών, events και εναλλακτικών μορφών τουρισμού • Εφαρμογή τεχνικών remarketing, με βάση τη συμπεριφορά επισκεπτών στις ιστοσελίδες και πλατφόρμες του Δήμου • Παραγωγή σύντομου οπτικοακουστικού υλικού (gifs, reels, μικρά videos) για χρήση σε καμπάνιες, stories και προωθητικές ενέργειες αξιοποιώντας υπάρχον οπτικό υλικό • Οργάνωση διαγωνισμών και καμπανιών αλληλεπίδρασης, για ενίσχυση του engagement • Καθημερινή παρακολούθηση και διαχείριση των καναλιών, απαντήσεις σε σχόλια και μηνύματα σύμφωνα με προκαθορισμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας • Ανάλυση απόδοσης καμπανιών και οργανικής παρουσίας, με αναλυτικά reports ανά μήνα/τρίμηνο, KPI dashboards και εισηγήσεις βελτιστοποίησης Η δράση αυτή στοχεύει στη μετάβαση από τη βασική ψηφιακή παρουσία σε μια προηγμένη, στρατηγική ψηφιακή ταυτότητα με συνέπεια, δημιουργικότητα και προσανατολισμό στα κοινάστόχο. Είναι από τις βασικότερες επενδύσεις για τη συναισθηματική σύνδεση του επισκέπτη με τον προορισμό και για την καλλιέργεια κοινότητας γύρω από την ιδέα της Καλαμάτας ως σύγχρονου, αυθεντικού και βιώσιμου προορισμού εμπειριών.

3. Visit Kalamata Content 3.1 Παραγωγή Φωτογραφιών και video

Η παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Καλαμάτας. Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία σύγχρονου, θεματικού και αισθητικά ενοποιημένου υλικού, που αναδεικνύει με φρέσκια ματιά τη δυναμική ταυτότητα της πόλης ως προορισμού εμπειριών, πολιτισμού, γαστρονομίας, βιωσιμότητας και αυθεντικότητας. Η δράση περιλαμβάνει δυο βασικούς άξονες: 1. Παραγωγή Φωτογραφικού Υλικού – Image Bank Καλαμάτας Προβλέπεται ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας πολυθεματικής τράπεζας φωτογραφιών, που αποτυπώνει τη μοναδικότητα της Καλαμάτας μέσα από φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας. Το υλικό θα περιλαμβάνει: • Αεροφωτογραφίες και drone λήψεις • Λήψεις από το έδαφος • Εποχιακές φωτογραφίες (τέσσερις εποχές) • Φωτογραφίες 360° για immersive χρήση Το φωτογραφικό υλικό θα καλύπτει θεματικά πεδία όπως: πολιτισμός, φύση, παραλία, γαστρονομία, δράσεις και εκδηλώσεις, διαδρομές, σημεία φωτογράφισης, δραστηριότητες επισκεπτών κ.ά. Η Image Bank θα συνοδεύεται από σύστημα μεταδεδομένων και βασικά δικαιώματα ελεύθερης χρήσης (π.χ. CC BY-NC ή ανά περίπτωση), για επιχειρήσεις και φορείς του τουρισμού, ενισχύοντας την πολλαπλασιαστική αξιοποίηση του περιεχομένου. 2. Παραγωγή Video – Thematic Stories of Kalamata Στο πλαίσιο αυτό, θα παραχθεί σειρά θεματικών βίντεο μικρής και μεσαίας διάρκειας, με στόχο να αποδώσουν τον χαρακτήρα του προορισμού με storytelling και εμπειρική προσέγγιση. Τα βίντεο θα καλύψουν θεματικές όπως: • Η γαστρονομική ταυτότητα της Καλαμάτας • Η πολιτιστική εμπειρία και τα φεστιβάλ • Δραστηριότητες στη φύση και στον Ταΰγετο • Ο αστικός χαρακτήρας της πόλης και τα city breaks • Τουρισμός για όλο το χρόνο (4 seasons) • Εμπειρίες για νέους, οικογένειες, ψηφιακούς νομάδες, ταξιδιώτες wellness, κ.ά. Για κάθε θεματική θα δημιουργηθούν: • Ένα βασικό βίντεο (~2-3 λεπτά) • Παραλλαγές μικρής διάρκειας (shorts, reels, teasers) Το υλικό θα αξιοποιηθεί στις ιστοσελίδες του Δήμου, σε εκθέσεις, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τηλεοπτικά μέσα, B2B παρουσιάσεις, fam trips, κ.ά.. Η δράση 3.1 αποτελεί τον βασικό κορμό περιεχομένου πάνω στον οποίο χτίζεται το αφήγημα του Visit Kalamata. Το υλικό που θα παραχθεί θα τροφοδοτεί όλες τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος – από την ψηφιακή παρουσία και τις διαφημιστικές καμπάνιες, έως τις φυσικές παρεμβάσεις και την B2B εκπροσώπηση του προορισμού. Αποτελεί μια επένδυση πολλαπλής αξιοποίησης, με μακροχρόνια προστιθέμενη αξία.

3. Visit Kalamata Content 3.2 Παραγωγή Γραφικών

Η δράση 3.2 αφορά τη συστηματική παραγωγή γραφικών και δημιουργικών οπτικών υλικών για την υποστήριξη της τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας σε όλα τα φυσικά και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η αισθητική ταυτότητα, η αναγνωρισιμότητα και η θεματική συνέπεια του brand Visit Kalamata μέσα από σύγχρονο, καλαίσθητο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε μέσου εικαστικό υλικό. Η παραγωγή των δημιουργικών στοιχείων βασίζεται στις αρχές και τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Branding και του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ του Δήμου, και εξυπηρετεί τόσο την εσωτερική συνοχή του προγράμματος όσο και την εξωτερική εικόνα της πόλης ως σύγχρονου μεσογειακού προορισμού. Ενδεικτικά περιλαμβάνει: • Δημιουργία αφισών, εντύπων, roll-ups και θεματικών banner για χρήση σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και φυσικά σημεία προβολής • Σχεδιασμό γραφικών για media, με θεματικές σειρές σε πολλαπλά formats • Ανάπτυξη εικονιδίων, infographics, χάρτη στοιχείων, ψηφιακών φυλλαδίων και συνοδευτικών δημιουργικών • Προσαρμογές για ψηφιακή και φυσική χρήση (έντυπο PDF, animated GIFs, banners διαφημίσεων, παρουσιάσεις PowerPoint κ.ά.) • Υποστήριξη δημιουργικού υλικού για τοπικά info points, points of interest, σημεία φωτογράφισης και άλλα φυσικά σημεία εμπειρίας • Διασφάλιση συνοχής με τα υφιστάμενα στοιχεία ταυτότητας (λογότυπα, χρώματα, γραμματοσειρές, στυλ φωτογραφίας, tone of voice κ.λπ.) και εφαρμογή του brand manual όπου απαιτείται • Δημιουργία γραφικών templates για συχνές ανάγκες επικοινωνίας (π.χ. ανακοίνωση εκδηλώσεων, προσκλήσεις, βραβεία, διαγωνισμοί) Η δράση λειτουργεί υποστηρικτικά σε όλους τους υπόλοιπους άξονες του προγράμματος (ψηφιακή παρουσία, διαφήμιση, city diplomacy, φυσική σήμανση, πλατφόρμες, παρουσιάσεις), και ενδυναμώνει το Visit Kalamata ως συνεκτικό και επαγγελματικό brand προορισμού που διατηρεί οπτική συνέχεια και ισχυρή αναγνωρισιμότητα σε όλες τις επαφές με το κοινό.

3. Visit Kalamata Content 3.3 Παραγωγή Κειμένων και Μεταφράσεις

Η παραγωγή αυθεντικού, πολυγλωσσικού και στρατηγικά σχεδιασμένου γραπτού περιεχομένου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου Καλαμάτας και βασικό εργαλείο για τη λειτουργία της πλατφόρμας Visit Kalamata σε όλα τα επίπεδα: ιστοσελίδα, έντυπα, διαφημίσεις, άρθρα, παρουσιάσεις και καμπάνιες. Η δράση στοχεύει στη δημιουργία δυναμικού και θεματικά διαφοροποιημένου περιεχομένου, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των διαφορετικών προφίλ επισκεπτών, θα αναδεικνύει τις εμπειρίες που προσφέρει η Καλαμάτα και θα συνδέεται άρρηκτα με τους στρατηγικούς άξονες του marketing και branding της πόλης. Η φιλοσοφία της συγγραφής βασίζεται σε 4 personas-στόχους που αντανακλούν τις εμβληματικές πτυχές του τουριστικού προϊόντος της Καλαμάτας: 1. Φύση και Θάλασσα – Για το κοινό που αναζητά εξορμήσεις, αυθεντικές δραστηριότητες και επαφή με το περιβάλλον. Περιεχόμενο: beach of the month, ορεινές αποδράσεις, συνεντεύξεις, κουίζ, διαδρομές και εμπειρίες 2. Ιστορία και Πολιτισμός – Για φιλότεχνους και ταξιδιώτες με ενδιαφέρον για την κληρονομιά και την πολιτιστική ταυτότητα. Περιεχόμενο: μνημείο του μήνα, ιστορικά αφιερώματα, πολιτιστικές διαδρομές, αφηγήσεις, παρουσιάσεις. 3. Γαστρονομία – Για λάτρεις της τοπικής κουζίνας, του αυθεντικού φαγητού και της εμπειρίας γύρω από το τραπέζι. Περιεχόμενο: παραδοσιακές και δημιουργικές συνταγές, γαστρονομικά έθιμα, αφιερώματα σε εστιατόρια και παραγωγούς 4. Αγορές και Τοπική Ζωή – Για όσους αγαπούν τις τοπικές αγορές, το shopping, τα δώρα και τα προϊόντα με ιστορία. Περιεχόμενο: κατάστημα ή παραγωγός του μήνα, tips για local shopping, αγορές εμπειρίας Το παραγόμενο περιεχόμενο: • Θα συντάσσεται πρωτογενώς στα ελληνικά • Θα μεταφράζεται και προσαρμόζεται (transcreation) σε τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, με δυνατότητα επέκτασης σε ολλανδικά ή άλλες αγορές • Θα τροφοδοτεί τα ψηφιακά κανάλια του Δήμου (ιστοσελίδες, social media, newsletter), τις εκθέσεις, τα B2B/B2C φυλλάδια, τις διαφημιστικές καμπάνιες και κάθε μορφή παρουσίασης ή έντυπου υλικού Η παραγωγή περιεχομένου αυτού του τύπου ενισχύει την ορατότητα, τη διαφοροποίηση και την αξιοπιστία του προορισμού και συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση από την απλή πληροφορία στην εμπειρία αφήγησης.

3. Visit Kalamata Content 3.4 Kalamata Heritage Brand Initiative – Καλαματιανό Μαντήλι

Η παρούσα δράση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του brand “Visit Kalamata” μέσω της αξιοποίησης εμβληματικών στοιχείων της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, με βασικό άξονα το Καλαματιανό Μαντήλι, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται ως απλό λαογραφικό αντικείμενο αλλά ως πυρήνας σύγχρονου πολιτιστικού branding, ικανός να λειτουργήσει ως αναγνωρίσιμο σύμβολο της Καλαμάτας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να διαφοροποιήσει τον προορισμό και να συνδέσει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργική οικονομία, διαμορφώνοντας ένα θεματικό πολιτιστικό προϊόν με τουριστική, εκπαιδευτική και αναπτυξιακή διάσταση, οργανικά ενταγμένο στο συνολικό αφήγημα του Visit Kalamata. Η δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη αφηγηματικής και οπτικής ταυτότητας γύρω από το Καλαματιανό Μαντήλι, με σαφή προσδιορισμό της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής του σημασίας. Θα αναπτυχθεί ένα συνεκτικό storytelling πλαίσιο που θα συνδέει την παράδοση με τον καλαματιανό χορό, τη γυναικεία δημιουργία, τη λαϊκή τέχνη και την εμπορική ιστορία της πόλης. Παράλληλα, δύναται να σχεδιαστεί θεματική περίοδος εκδηλώσεων ή ένα συγκροτημένο πολιτιστικό αφιέρωμα, το οποίο θα ενεργοποιεί φορείς, δημιουργούς, επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθούν συνεργασίες με τοπικούς τεχνίτες, σχεδιαστές και πολιτιστικούς οργανισμούς, με στόχο τη σύγχρονη επανερμηνεία του στοιχείου και την παραγωγή θεματικών προϊόντων ή εμπειριών που θα ενισχύουν την πολιτιστική και τουριστική προστιθέμενη αξία της πόλης. Η δράση θα υποστηριχθεί από παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, ψηφιακή προβολή, ειδικές αφιερωματικές ενότητες στην πλατφόρμα Visit Kalamata και ένταξη του θεματικού αφηγήματος σε εκθέσεις, roadshows και καμπάνιες εξωστρέφειας. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου τεκμηρίωσης και μνήμης, το οποίο θα συγκεντρώνει ιστορικά στοιχεία, ερευνητικό υλικό και μαρτυρίες, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Καλαμάτας.

4. Visit Kalamata City Diplomacy 4.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις

Η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας σε τουριστικές εκθέσεις, διεθνή workshops και roadshows αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής εξωστρέφειας και ενίσχυσης του brand Visit Kalamata. Μέσω φυσικής παρουσίας σε επιλεγμένες διοργανώσεις τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιδιώκεται η προώθηση της τουριστικής ταυτότητας της πόλης, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Καλαμάτας ως αυθεντικού και ποιοτικού μεσογειακού προορισμού. Ο Δήμος συμμετέχει είτε αυτόνομα, είτε ως συνεκθέτης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ΕΟΤ ή άλλους θεσμικούς φορείς, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του κάθε πλαισίου προβολής. Οι συμμετοχές υποστηρίζονται με επαγγελματικό έντυπο και ψηφιακό υλικό, B2B εργαλεία και δυνατότητα φυσικής ή υβριδικής εκπροσώπησης. Οι στόχοι της δράσης είναι: • Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Καλαμάτας σε αγορές ενδιαφέροντος (Ευρώπη, ΗΠΑ, κεντρική και βόρεια Ελλάδα) • Η προώθηση εμπειριών και θεματικών προϊόντων (city break, γαστρονομία, πολιτισμός, ήπια δραστηριότητα, 4 εποχές) • Η καλλιέργεια B2B συνεργασιών με τουριστικά γραφεία, DMCs, αεροπορικές εταιρείες και θεσμικούς φορείς • Η ενημέρωση για διεθνείς τάσεις, καινοτομίες και καλές πρακτικές στον τομέα του τουρισμού, • Η προβολή της ταυτότητας του προορισμού σε στοχευμένες ομάδες κοινού (buying segments, travel advisors, decision-makers) Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων και Roadshows 2026: • ITB Berlin (3–5 Μαρτίου) • RespondOnDemand – Αθήνα (30-31 Μαρτίου) • IFTM Top Resa – Παρίσι (15–17 Σεπτεμβρίου) • Greek Tourism Workshop – Ρότερνταμ (29 Οκτωβρίου) • World Travel Market – Λονδίνο (3–5 Νοεμβρίου) • Greek Luxury Tourism Workshop – Μανχάταν & Λονγκ Άιλαντ (10–11 Νοεμβρίου) • Philoxenia – Θεσσαλονίκη (13-15 Νοεμβρίου) • TOD Workshop – Βιέννη (26 Νοεμβρίου) • NomadFest – Ελλάδα (ημ/νία TBA).

4. Visit Kalamata City Diplomacy 4.2 Στοχευμένες Παρουσιάσεις και Ταξίδια Εξοικείωσης

Η δράση αυτή ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής του Δήμου Καλαμάτας, διοργανωμένων από τον ίδιο το Δήμο, μέσω διοργάνωσης fam trips, press trips, παρουσιάσεων στο εξωτερικό και ενίσχυσης της Διπλωματίας των Πόλεων. Αποτελεί τον πιο στοχευμένο και προσωποποιημένο τρόπο για την προσέγγιση επαγγελματιών του τουρισμού, δημοσιογράφων, opinion leaders και εν δυνάμει συνεργατών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, την οικοδόμηση δικτύων και την προώθηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Καλαμάτας. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: • Διοργάνωση Fam Trips (ταξίδια εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες) από επιλεγμένες αγορές (Βαλκάνια, Βόρεια Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία κ.ά.) σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες, DMCs και τουριστικούς φορείς. Περιλαμβάνει επισκέψεις σε ξενοδοχεία, σημεία ενδιαφέροντος, B2B συναντήσεις, τοπικές εμπειρίες, παρουσίαση προορισμού • Διοργάνωση Press Trips (φιλοξενία δημοσιογράφων, bloggers και content creators) με στόχο την παραγωγή αυθεντικού περιεχομένου (άρθρα, videos, reels, αναρτήσεις, αφιερώματα) σε ελληνικά και διεθνή μέσα. Εστιάζουν σε θεματικές όπως πολιτισμός, γαστρονομία, city breaks, δραστηριότητες, local lifestyle • City Diplomacy Events / Παρουσιάσεις στο Εξωτερικό: Προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε πόλειςστόχους (π.χ. Αθήνα, Βιέννη, Αμστερνταμ), με συμμετοχή του Δήμου, επαγγελματιών του τουρισμού, δημοσιογράφων και φορέων, όπου παρουσιάζεται η Καλαμάτα ως μοντέρνος, φιλικός και αυθεντικός προορισμός. Οι εκδηλώσεις αυτές συνοδεύονται από γευσιγνωσίες, B2B συναντήσεις και παρουσίαση τοπικών προϊόντων και εμπειριών • Ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας με Δήμους, Πρεσβείες, Οργανισμούς, Τουριστικά Επιμελητήρια, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την προώθηση κοινών projects και δράσεων • Διοργάνωση B2B Συναντήσεων και Δράσεων Προβολής Τοπικών Επιχειρήσεων: Κατά τη διάρκεια των fam trips, εκθέσεων ή παρουσιάσεων, προγραμματίζονται στοχευμένες επαγγελματικές συναντήσεις με συμμετοχή ξενοδοχείων, εστιατορίων, παραγωγών και DMCs Η συγκεκριμένη δράση λειτουργεί ως ο καταλύτης διεθνούς σύνδεσης της Καλαμάτας, μετατρέποντας την προβολή από στατική εικόνα σε βιωματική επαφή και συναισθηματική σύνδεση.

5. Visit Kalamata Ads 5.1 Διαφήμιση σε Κανάλια Τρίτων

Η δράση αυτή αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων διαφημιστικών ενεργειών σε μέσα και κανάλια που δεν ανήκουν στον Δήμο Καλαμάτας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προβολής του προορισμού Visit Kalamata σε επιλεγμένα κοινά και αγορές-στόχους, εντός και εκτός Ελλάδας. Η πολυκαναλική καμπάνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής εξωστρέφειας και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα ιδιόκτητα μέσα (ιστοσελίδα, social media, φυσικές υποδομές, κ.λπ.), ενισχύοντας το αποτύπωμα του brand σε νέα κοινά, ταξιδιωτικά segments και επαγγελματικά δίκτυα. Η δράση περιλαμβάνει: • Διαφημιστικές Καταχωρίσεις σε Έντυπα Μέσα: Συνεργασίες με επιλεγμένα περιοδικά (π.χ. Food & Travel, Madame Figaro, ένθετα ταξιδιωτικών εφημερίδων, αεροπορικά inflight magazines), με σκοπό την προβολή της Καλαμάτας μέσα από καλαίσθητα editorials και προωθητικές καταχωρίσεις υψηλής ποιότητας • Ψηφιακές Καμπάνιες σε Ιστοσελίδες, Portals και Blogs: Προβολές σε δημοφιλή ταξιδιωτικά sites, θεματικές πλατφόρμες (city break, γαστρονομία, culture seekers), τουριστικά directories και websites που εστιάζουν σε premium κοινό, με banners, advertorials και native content • Συνεργασίες με Επιλεγμένους Influencers και Digital Creators: Φιλοξενίες, campaigns και paid collaborations με ταξιδιωτικούς influencers από αγορές-στόχους, που διαθέτουν ποιοτικό κοινό, αυθεντική φωνή και δυνατότητα παραγωγής περιεχομένου (reels, stories, posts, vlogs) που αναδεικνύουν την προσωπική εμπειρία στην Καλαμάτα • Προβολές σε Τηλεοπτικά & Ραδιοφωνικά Μέσα: Ανάλογα με τις διαθέσιμες δυνατότητες και στόχους κάθε περιόδου, αξιοποιούνται τηλεοπτικά spots και ραδιοφωνικά σποτ για την προβολή της πόλης μέσα από θεματικές εκστρατείες (π.χ. “Ερωτεύσου την Καλαμάτα”, “City Break 365”, “Γαστρονομική Απόδραση”) • Συμμετοχή σε θεματικές ενότητες ή αφιερώματα τρίτων φορέων: Π.χ. θεματικά microsites του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Visit Greece, συλλογικές πρωτοβουλίες city break πόλεων, ή τουριστικά ένθετα άλλων Δήμων με συνεργασία Η επιλογή των μέσων γίνεται με βάση: • Τη γεωγραφική στόχευση (target markets) • Τον τύπο ταξιδιωτών που προσελκύει η Καλαμάτα (premium explorers, foodies, active travelers, couples, ψηφιακοί νομάδες) • Τη θεματική εστίαση της κάθε περιόδου (π.χ. πολιτισμός, γαστρονομία, χαμηλή σεζόν, events), Τη δυνατότητα μετρησιμότητας των αποτελεσμάτων Η δράση αυτή εξασφαλίζει διείσδυση σε νέα κοινά, ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Καλαμάτας και ευθυγράμμιση με τις τάσεις του σύγχρονου τουριστικού μάρκετινγκ, όπου η πολυεπίπεδη και στοχευμένη προβολή αποτελεί κλειδί για τη διατήρηση και αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος.

5. Visit Kalamata Ads 5.2 Συνδιαφήμιση με Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητας του τουριστικού brand Visit Kalamata, η δράση 5.2 αφορά τη συνδιαφήμιση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της από κοινού υλοποίησης επιλεγμένων διαφημιστικών εκστρατειών σε εθνικά και διεθνή μέσα. Πρόκειται για μια πιλοτική συνεργασία, στην οποία ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεισφέρουν οικονομικά και δημιουργικά, με στόχο την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τη μέγιστη δυνατή προβολή του προορισμού, ενταγμένου σε ένα ευρύτερο αφηγηματικό και γεωγραφικό πλαίσιο (π.χ. “Southern Greece”, “Authentic Peloponnese”). Η κοινή αυτή δράση επιδιώκει: • Την ενοποιημένη παρουσία της Καλαμάτας σε στοχευμένες αγορές εξωτερικού (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία κ.ά.) με σαφή αναφορά στην ταυτότητα της πόλης • Την συνεκτική αφηγηματική προσέγγιση γύρω από την Καλαμάτα ως πύλη της Μεσσηνίας και σύγχρονο μεσογειακό city break προορισμό • Την προβολή θεματικών πτυχών όπως η γαστρονομία, ο πολιτισμός, τα τοπικά προϊόντα, η φύση, η προσβασιμότητα και η σύνδεση με αεροπορικές εταιρείες • Την αξιοποίηση του δικτύου και των συμφωνιών της Περιφέρειας, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος αντίκτυπος με λιγότερο κόστος Η συνδιαφήμιση ενδέχεται να περιλαμβάνει: • Διαφημιστικά πακέτα σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα, περιοδικά ή ψηφιακά μέσα • Εμφανίσεις σε καμπάνιες αεροπορικών εταιρειών και πλατφόρμες κρατήσεων • Διαφημίσεις εξωτερικού χώρου (π.χ. σταθμοί, αεροδρόμια, μετρό) • Συνδυασμένες εκστρατείες στα social media ή digital banners Η δράση αυτή στηρίζεται στη φιλοσοφία της συνδιαμόρφωσης της τουριστικής στρατηγικής μεταξύ των βαθμίδων αυτοδιοίκησης, και εδραιώνει την Καλαμάτα ως ενεργό και ισότιμο εταίρο στο οικοσύστημα τουριστικής προβολής της Πελοποννήσου.

6. Visit Kalamata Physical 6.1 Ανάπτυξη Σημείων Ενημέρωσης και Προβολής

Η δράση 6.1 αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημείων φυσικής πληροφόρησης, φωτογράφισης και ενίσχυσης της παρουσίας του brand “Visit Kalamata” στον δημόσιο χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, τη δημιουργία στιγμών αυθόρμητης προβολής (UGC – user generated content) και τη βελτίωση της ορατότητας του τουριστικού προορισμού στο φυσικό περιβάλλον της πόλης. Πρόκειται για μια προσέγγιση που συνδυάζει τουριστική πληροφόρηση, αισθητική αναβάθμιση και εμβληματικά φωτογραφικά σημεία, αξιοποιώντας την έννοια του “instagrammable city” ως εργαλείο εξωστρέφειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: • Σημεία Ενημέρωσης και Info Points: αναβάθμιση ή ενίσχυση φυσικών σημείων ενημέρωσης επισκεπτών, όπως: Info point στο Δημαρχείο και στην Παραλία, ενδεικτική σήμανση σε επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, τοποθέτηση QR signs με πρόσβαση σε χάρτες, περιεχόμενο, routes, events, αισθητική ενοποίηση με τα γραφιστικά στοιχεία του Visit Kalamata • Εμβληματικά Σημεία Φωτογράφισης (Photo Spots): δημιουργία καλλιτεχνικών, εικαστικών ή συμβολικών κατασκευών (π.χ. γλυπτά, installations, επιγραφές με τη λέξη “Kalamata”) σε κεντρικά σημεία της πόλης (π.χ. Ναυαρίνου, Κεντρική Πλατεία, λιμάνι) για: ανάδειξη της ταυτότητας της Καλαμάτας, ενίσχυση της επισκεψιμότητας σημείων και ενθάρρυνση δημιουργίας περιεχομένου UGC από τους επισκέπτες στα social media • Συνδυασμός με τοπικά στοιχεία πολιτισμού και παράδοσης: οι παρεμβάσεις μπορούν να εμπνέονται από την ιστορία, τη μουσική, τη γαστρονομία ή τις προσωπικότητες της Καλαμάτας, συμβάλλοντας στη συναισθηματική σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο Η δράση αυτή συνδέεται άμεσα με τις σύγχρονες τάσεις του “place branding” και αποτελεί πυλώνα της offline παρουσίας του Visit Kalamata, ενισχύοντας την αυθεντικότητα, την αισθητική εμπειρία και την αυθόρμητη διάχυση της εικόνας της πόλης μέσω των επισκεπτών της. Παράλληλα, αποτελεί ευκαιρία για συνεργασία με τοπικούς καλλιτέχνες, designers, σχολές και κοινωνικούς φορείς, μετατρέποντας τα σημεία αυτά σε εργαλεία συμμετοχικής δημιουργίας και πολιτισμικής προβολής.