Mondo Magazine: Η Καλαμάτα υποδέχθηκε δημοσιογράφους του Φινλανδικού περιοδικού

Τον δημοσιογράφο Valtteri Väkevä και τον φωτογράφο Jussi Puikkonen του Mondo Magazine, ενός από τα κορυφαία ταξιδιωτικά περιοδικά της Φινλανδίας, υποδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος Καλαμάτας.

Το Φινλανδικό περιοδικό θα πραγματοποιήσει εκτενές αφιέρωμα για την Πελοπόννησο. Η επίσκεψη οργανώθηκε στο πλαίσιο δημοσιογραφικού ταξιδιού που διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα παραμονής στην Καλαμάτα σχεδιάστηκε από το Visit Kalamata, με στόχο να αναδείξει τις βασικές διαστάσεις της ταυτότητας του προορισμού.

Οι φιλοξενούμενοι επισκέφθηκαν τη Μάνα Ελιά, την κεντρική πλατεία όπου είδαν την τοιχογραφία της Καλαμάτας, την Έκθεση Μαρία Κάλλας και την Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, το Visitor Center στο Ιστορικό Δημαρχείο, όπου ενημερώθηκαν για το προφίλ της πόλης, την Κεντρική Αγορά και το ιστορικό κέντρο και τους Αγίους Αποστόλους.

Η γαστρονομική διάσταση της πόλης αναδείχθηκε μέσα από γευσιγνωσία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, ενώ γεύμα παρατέθηκε στην παραλία της Καλαμάτας.

“Η επίσκεψη ενισχύει την παρουσία της Καλαμάτας στις σκανδιναβικές αγορές, που αποτελούν αγορά-στόχο για την Πελοπόννησο, μέσα από ένα έντυπο εγνωσμένου κύρους με σημαντική απήχηση στο φινλανδικό κοινό” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.