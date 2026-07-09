Φινλανδοί δημοσιογράφοι γνώρισαν την Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβίας, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, υλοποιήθηκε δημοσιογραφικό ταξίδι φιλοξενίας δύο δημοσιογράφων του Mondo Magazine, ενός από τα σημαντικότερα ταξιδιωτικά περιοδικά της Φινλανδίας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στη σκανδιναβική αγορά και την προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης φιλοξενίας, οι δημοσιογράφοι γνώρισαν από κοντά την αυθεντική ταυτότητα της Πελοποννήσου, επισκεπτόμενοι εμβληματικούς πολιτιστικούς προορισμούς, σημαντικά αξιοθέατα, οινοποιεία, τοπικές επιχειρήσεις και χώρους φιλοξενίας υψηλού επιπέδου. Το πρόγραμμα ανέδειξε τον μοναδικό συνδυασμό πολιτισμού, φύσης, γαστρονομίας, αυθεντικών εμπειριών και σύγχρονων τουριστικών υποδομών που χαρακτηρίζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου, μέσα από επισκέψεις στο Ναύπλιο, την Αρχαία Επίδαυρο, τη Μονεμβασιά και τον Μυστρά, ενώ οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την οινική παράδοση της Νεμέας, την αυθεντική τοπική γαστρονομία, τις μοναδικές θαλάσσιες εμπειρίες της Νεάπολης και της Ελαφονήσου, καθώς και τη σύγχρονη φιλοξενία που προσφέρει η Καλαμάτα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε: «Η φιλοξενία δημοσιογράφων από σημαντικά διεθνή μέσα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Visit Peloponnese για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού. Με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, στόχος μας είναι να δημιουργούμε αυθεντικές εμπειρίες που αναδεικνύουν την πραγματική ταυτότητα της Πελοποννήσου και να ενισχύουμε τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της μέσα από αξιόπιστους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Η φινλανδική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον προορισμό μας και είμαστε βέβαιοι ότι το αφιέρωμα του Mondo Magazine θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω προβολή της Πελοποννήσου ως προορισμού τεσσάρων εποχών.»