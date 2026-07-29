Συνεχίζεται το 7ο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας

Το 7ο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε.ΦΑΡΙΣ, θα πραγματοποιήσει σήμερα μια ακόμα δράση στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Συγκεκριμένα, στις 8 μ.μ. στο χώρο ‘’Βαγόνι του ΣΕΜ’’, θα πραγματοποιηθεί εικαστικό εργαστήρι για παιδιά από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας, με θέμα : «Κυκλική Οικονομία - Δημιουργική Επαναχρησιμοποίηση».

Είσοδος ελεύθερη.