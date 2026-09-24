Messinia Forum και Experienceskalamata ανέδειξαν τον παραδοσιακό τρύγο μέσα από μια βιωματική δράση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας και η ομάδα του Messinia Forum, σε συνεργασία με την πλατφόρμα θεματικού τουρισμού και βιωματικών εμπειριών experienceskalamata.com, συνεχίζουν τις δράσεις για την ανάδειξη της Μεσσηνίας ως προορισμού 365 ημερών τον χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ακόμη μία βιωματική δράση, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον παραδοσιακό τρύγο. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, μαζεύοντας σταφύλια στα αμπέλια και παίρνοντας μέρος στο πάτημα στα παραδοσιακά πατητήρια.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής και γαστρονομικής κληρονομιάς της περιοχής μέσα από αυθεντικές εμπειρίες, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν επιπλέον λόγο επίσκεψης στη Μεσσηνία και εκτός της θερινής περιόδου.

Ο παραδοσιακός τρύγος δείχνει στην πράξη πώς μια διαδικασία που περνούσε από γενιά σε γενιά μπορεί να μετατραπεί σε σύγχρονο τουριστικό βίωμα. Ο ταξιδιώτης δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά συμμετέχει, γνωρίζει τον τόπο και έρχεται σε άμεση επαφή με τις παραδόσεις και τους ανθρώπους του.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση εντάσσεται και στον σχεδιασμό για το φθινόπωρο του 2027, με στόχο τη δημιουργία ενός περισσότερο ποιοτικού και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου για τη Μεσσηνία.

«Η Μεσσηνία δεν είναι μόνο καλοκαίρι και θάλασσα. Κάθε εποχή έχει τη δική της ιστορία, τις δικές της γεύσεις και τις δικές της μοναδικές εμπειρίες. Με στοχευμένο σχεδιασμό για το 2027, δίνουμε στον ταξιδιώτη έναν ουσιαστικό λόγο να επισκεφθεί τον τόπο μας όλες τις εποχές του χρόνου», αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή έχει η συνεργασία ανάμεσα στην εστίαση, τον πρωτογενή τομέα και τη φιλοξενία, αλλά και η σύγχρονη ψηφιακή προβολή των εμπειριών μέσα από βίντεο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φιλοσοφία του Messinia Forum παραμένει σταθερή: η τοπική παράδοση, όταν συνδυάζεται με συνεργασία και σύγχρονη προβολή, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.