Το Σχολείο Τουρισμού επιστρέφει στην Καλαμάτα – Νέο ραντεβού γνώσης και επιμόρφωσης

Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της διαδρομής του και έχοντας συμπληρώσει δέκα διοργανώσεις, το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας επιστρέφει στο Elite City Resort για την ενδέκατη συνάντησή του.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί αποκλειστικά στην Καλαμάτα, από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.

Με ιδρυτές τον Κώστα Ανδριανόπουλο και τον Ανδρέα Ζαγάκο, το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας έχει αναδειχθεί σε σημαντικό θεσμό για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, με απήχηση τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκεται η ανάγκη για συνεχή και στοχευμένη εκπαίδευση, σε έναν κλάδο που εξελίσσεται και καλείται να ανταποκριθεί σε νέες απαιτήσεις.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ενίσχυση των γνώσεων των ανθρώπων του τουρισμού αποτελούν βασικούς άξονες της διοργάνωσης, συνδέοντας την επιμόρφωση με τις σύγχρονες προκλήσεις της επαγγελματικής καθημερινότητας. Ενδεικτική της ανταπόκρισης που έχει συναντήσει ο θεσμός ήταν η συμμετοχή περισσότερων από 450 ατόμων στο 10ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2024.

Η ενδέκατη διοργάνωση συνεχίζει αυτή την πορεία, επαναφέροντας στην Καλαμάτα μια εκπαιδευτική συνάντηση αφιερωμένη στους ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά τον τουρισμό και τη φιλοξενία.